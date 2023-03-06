台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」 千人祭祖
2023/03/06 18:46
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由新化區山腳里頂山仔腳輪值主辦，台南市8個行政區共計約千名陳姓宗親祭祖，並席開百桌餐敍，台南市陳姓宗親會理事陳宏田並贈送新書《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》給各庄頭代表。
忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖於每年農曆2月15日舉辦，包括永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地區，橫跨8個行政區的陳姓宗親，今（6）日陸續到值東庄頭新化山腳里頂山仔腳參拜。
宗親會表示，「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」活動已有逾百年歷史，一年一度的宗親盛會，凝聚陳姓宗親，也讓百餘年的信仰文化得以持續流傳。新化山仔腳陳氏宗親會長陳重言、副會長陳明荐、值東爐主陳清保，去年從歸仁大學潁川家廟迎回陳聖祖後，即積極籌辦食祖佛酒盛會，今天餐會中再擲筊選出明年度的值東庄頭。
台南市觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所主任陳宏田，也是台南市陳姓宗親會理事，將近年來在台南大學發表過關於陳姓宗族相關期刊論文，彙集成《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》，於會中將成果獻給忠順王陳聖祖，並分贈給各代表庄頭。
該書由台南市陳氏宗親會及台南市永康大灣陳姓宗親會共同出版，內容以忠順王信仰為主，並介紹開漳聖王陳元光、陳永華諮議參軍，希望讓宗親及更多民眾更了解台南陳姓宗族的相關歷史，也期盼拋磚引玉，日後也能有更多台南在地陳姓宗族的研究與介紹書籍問世。