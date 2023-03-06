台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」 千人祭祖

台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，來自台南8個行政區共計約千名陳姓宗親輪流祭祖。（記者劉婉君攝）

2023/03/06 18:46

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，今年由新化區山腳里頂山仔腳輪值主辦，台南市8個行政區共計約千名陳姓宗親祭祖，並席開百桌餐敍，台南市陳姓宗親會理事陳宏田並贈送新書《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》給各庄頭代表。

忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖於每年農曆2月15日舉辦，包括永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地區，橫跨8個行政區的陳姓宗親，今（6）日陸續到值東庄頭新化山腳里頂山仔腳參拜。

宗親會表示，「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」活動已有逾百年歷史，一年一度的宗親盛會，凝聚陳姓宗親，也讓百餘年的信仰文化得以持續流傳。新化山仔腳陳氏宗親會長陳重言、副會長陳明荐、值東爐主陳清保，去年從歸仁大學潁川家廟迎回陳聖祖後，即積極籌辦食祖佛酒盛會，今天餐會中再擲筊選出明年度的值東庄頭。

台南市觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所主任陳宏田，也是台南市陳姓宗親會理事，將近年來在台南大學發表過關於陳姓宗族相關期刊論文，彙集成《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》，於會中將成果獻給忠順王陳聖祖，並分贈給各代表庄頭。

該書由台南市陳氏宗親會及台南市永康大灣陳姓宗親會共同出版，內容以忠順王信仰為主，並介紹開漳聖王陳元光、陳永華諮議參軍，希望讓宗親及更多民眾更了解台南陳姓宗族的相關歷史，也期盼拋磚引玉，日後也能有更多台南在地陳姓宗族的研究與介紹書籍問世。

台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，共有來自8個行政區約千名陳姓宗親祭祖。（記者劉婉君攝）

台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，共有來自8個行政區約千名陳姓宗親祭祖。（記者劉婉君攝）

台南市觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所主任陳宏田將近年來關於陳姓宗族相關期刊論文，彙集成《台南東郊300年陳姓祖佛陳聖祖忠順王信仰--附大灣忠順聖王宮聖示採訪錄》。（記者劉婉君攝）

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