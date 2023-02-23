台南YouBike 2.0上路 800輛新車前半小時免費騎

台南YouBike 2.0，今日正式啟用，77站、800輛全新單車投入服務。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/23 18:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公共自行車YouBike 2.0系統，今（23）日正式啟用上路，共有77站、800輛全新單車投入服務，為了「慶祝行情」鼓勵使用，即日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費。

市長黃偉哲今天主持啟用儀式表示，迎接YouBike2.0，也是台南市公共運具共享單車的一個轉型，接下來會在許多公營的停車場裡建置，民眾把車子停在停車場後，可以繼續騎單車逛市區很方便。

黃偉哲表示，尤其台南明年將辦台灣燈會，預期人潮會爆滿，包括在安平林默娘公園、沙崙高鐵站，都會優先建置租點，還有鹽水月津港燈節、龍崎空山祭等，將以觀光景點、通勤熱點及市區街道比較狹窄的地方列為優先建置，明年又是「台南400年」，希望明年底前完成500站，方便各地國內外朋友使用，有助城市交通加分。

微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike 2.0營運範圍首次擴展到台南，跨區到高雄、屏東借還調度費用全免，目前嘉義市也有，未來嘉義縣若有YouBike 2.0，也會評估嘉南高屏跨地借還都免調度費，鼓勵使用綠色運具。

台南YouBike 第1波啟用營運的77站，以原T-Bike站點為主，大多位於車站與景點的周邊，同時具有通勤及遊憩雙重功能。除了第1波啟用的77處站點，趕上228連假強檔，將再持續擴大服務區域及增加設站密度，而電動輔助自行車YouBike 2.0E將於4月上架，預計今年11月底完成300站。

交通局表示，台南YouBike 2.0優惠方案，即日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第2個30分鐘起，持台南市民卡全面半價優惠。

台南YouBike 2.0，今日正式啟用，持台南市民卡全面半價優惠。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（右3）、微笑單車董事長劉麗珠（右2）等人共同主持台南YouBike2.0啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

騎乘台南YouBike2.0「第1人」，台南市長黃偉哲試騎順暢。（記者洪瑞琴攝）

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