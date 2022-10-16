培力社區產業成果豐碩 黃偉哲鼓勵落實永續經營

南市社會局今日於安平開台天后宮舉辦「社區揚帆、產業風帆」社區產業成果展。（台南市政府提供）

2022/10/16 20:02

〔記者王姝琇／台南報導〕南市社會局今天（16日）於安平開台天后宮舉辦「社區揚帆、產業風帆」社區產業成果展。市長黃偉哲到場共襄盛舉，肯定社區善用在地資源創造經濟，實現社區自主經營。

黃偉哲表示，推動「創生城鄉」是市府重點施政項目，社區自營產業不僅促進經濟，也能增進青年返鄉就業的機會，更藉此讓外界認識社區文化特色及產業發展。未來將持續輔導社區發展地方產業，建立在地化的福利服務，落實「自給自足、永續經營」的社區願景。

社會局今年攜手北區大港社區發展協會辦理推動社區產業發展方案培力計畫，該計畫透過舉辦系列性課程，讓各社區更加瞭解社區產業除了有形的產品外，亦可視社區特性發展出無形的特色產業，並透過實地輔導協助各社區撰寫相關計畫並產出具在地化的特色產品，找出社區永續發展的策略。

此次計畫共有9個社區參與，佳里區延平社區發展協會，以生產黑糖及花生糖為主；佳里區民安社區發展協會則結合在地牧場製作牛奶小酥餅；永康區西灣社區發展協會將原有的「菜燕」產品跳脫出傳統包裝；永康區大灣社區發展協會結合著名在地特產，碾碎花生糖及芝麻糖開發出不同口味；白河區玉豐社區發展協會結合在地蓮農的原物料，致力於「蓮芯茶」和「蓮藕蛋捲」的研發；安平區平安社區發展協會以古法烹飪工藝發展出「灶燥香芋粿」和「辣椒美人」。

另外，永康區三民社區發展協會掌握該地有二級保育動物諸羅樹蛙之特點，除開辦導覽解說人才和研習課程，並規劃出三崁店部落懷舊走讀路線；西港區南海社區發展協會再現全台唯一西港南海水族陣風華；新化區東榮社區發展協會則以大目降（新化）昔日風華為發想，以歷史遺跡結合虎頭埤與中興林場，規劃培訓導覽人員並開發小農產品的套裝式特色行程。

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