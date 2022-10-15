有圖為證！ 秒懂「安平古堡」一樣叫「安平古堡」

「安平古堡」景點名稱不變。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/15 15:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近基層里長甚至有些走訪遊客都問起「安平古堡」有沒有要改名？其實參觀門票、入口牌示等景點名稱都一樣維持「安平古堡」，從來沒有要更名這件事，南市文化局已正式函文安平區公所與各里長辦公室，澄清「安平古堡改名熱蘭遮堡」純屬錯誤訊息，以免再以訛傳訛。

「安平古堡要改熱蘭遮堡」耳語最近在坊間盛傳，不僅當地里長誤以為真，向民政局提出抗議，甚至有些外地遊客問及此事，問到售票人員不知如何是好。

南市文化局表示，「安平古堡」從來就不是古蹟文資登錄名稱，這次文化部審議修正的是依據調查套繪及近年於安平古堡園區周邊出土發現，將位於園區兩處國定古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）、「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」整合並修改古蹟名稱為「熱蘭遮堡遺構」，等文化部正式公告後，只有園區內解說牌、簡介、網站上資料，涉及原「台灣城殘蹟」、熱蘭遮「城」等字眼的，才會依照文化部定名做更改。

文化局表示，包括參觀門票、入口標示及現立的「安平古堡」石座都不會更動，網站資料可以自己更改，導覽簡介品等現有的用完再重新印製即可，以往有其歷史背景下所設的硬體設施，在沒有太大錯誤或影響下也不會變動，而配合更新的解說牌，也只要花幾千元而已。

文化局強調，民眾所熟悉稱呼的「安平古堡」，過去也稱作台灣城、王城等，但是這些名稱都不是古蹟的正式名稱，文化部的審議結果是將原古蹟名稱用語的「熱蘭遮城」，修正為「熱蘭遮堡」，並不是要將大家熟知的安平古堡名稱改為熱蘭遮堡，因此關於安平古堡景點的相關稱呼，都不會進行調整改變。

「安平古堡」石座地景不變。（記者洪瑞琴攝）

「安平古堡」景點參觀門票不會更名改變。（記者洪瑞琴攝）

古蹟名稱更名「熱蘭遮堡遺構」，是指這面「台灣城殘蹟」。（記者洪瑞琴攝）

安平古堡園區內的法定文資是指這處原屬於熱蘭遮堡遺構。（記者洪瑞琴攝）

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