賴清德台南贈匾 明年編500億治水

總統賴清德昨天回到台南出席揭匾暨參香祈福行程，這也是他上任以來第一次以總統身份贈匾。（記者王姝琇攝）

2024/08/26 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德昨日到台南出席宮廟揭匾暨參香祈福，也是上任以來首度以總統身份贈匾，別具意義。台灣首廟天壇匾額題字「澤被萬方」，象徵玉皇上帝對人民的庇佑與恩澤。賴清德說，代表人民來獻匾祈求眾神護佑萬民。他也提及氣候變遷愈來愈嚴重，明年將編列五百多億元持續治水工程，讓台灣人民生活更安全。

凱米淹水面積縮小 治水有成績

賴清德致詞時表示，贈匾叩謝神恩，同時感謝台南鄉親的長期支持，也為台灣、台南祈福；近幾年台灣陸續發生幾起大地震致災，今年○四○三花蓮又有大地震，日本也是地震頻傳，日前另有強颱凱米來襲「颱風尾」為南台灣帶來驚人雨量，到天壇特別祈求神明保佑國泰民安，四時無災、八節有慶。

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賴清德提及治水成果指出，莫拉克颱風來襲時，台南有五萬多公頃土地淹水，這次同等級的凱米颱風來襲，台南有七百公頃淹水，顯見治水成績已有顯著功效。

賴強調，陳水扁當總統時首度編列八年八百億治水經費，前總統馬英九則是編列六年六六○億，蔡英文任內推動前瞻基礎建設繼續治水，光是今年就有三百多億預算，今年編列明年預算將再增加一百多億，總經費將超過五百億元，氣候變遷愈來愈嚴重，人民生命財產安全最重要，必須持續治水讓台灣更安全。

科技公司進駐 市長、立委努力成果

賴清德表示，科技大廠超微（AMD）已決定將在台南設置研發中心，這是台南市長黃偉哲和立委們共同爭取的結果，台積電也決定在台南加碼投資。此外，南科爭取設置迄今發展是歷任市長努力成果，在任時爭取台積電設五奈米、三奈米廠，立委郭國文和議員們爭取南科第三階段開闢，黃偉哲也爭取新進科技公司到台南投資，一棒接一棒讓台南未來發展愈來愈好。

將投入六百多億 打造健康台灣

此外，賴清德結合醫界及各界成立健康台灣推動委員會，今年編列三百多億元經費，加上其他部分將有六百多億投入，打造健康台灣。另最近再推動體育運動發展部，推廣全民運動、發展運動產業，以及協助選手在國際舞台上有更好的發揮，讓台灣愈來愈好，更健康，更得到國際支持。

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