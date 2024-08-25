為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

和解後仍PO網文攻擊1年多 挑釁男判賠軍官90萬

台南地院民事庭判王男須賠30萬慰撫金與60萬懲罰性違約金給C男。（資料照）

台南地院民事庭判王男須賠30萬慰撫金與60萬懲罰性違約金給C男。（資料照）

2024/08/25 23:59

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓男子與1名C姓男軍官有糾紛刑事訴訟，之後和解約定王不得再於網路攻擊，否則1次要賠2萬元懲罰性違約金。男軍官發現王男於1年多期間持續在網路公開PO出他的個資、且有侮辱、誹謗性的貼文，侵害其名譽與隱私。台南地院民事庭判王男須賠30萬慰撫金與60萬元懲罰性違約金給男軍官，還可上訴。

自認持續遭受網文攻擊的C姓男軍官指出，先前與王男有其他刑事案於2022年5月、6月初在台南地院和解成立，約定王男之後不得在任何網路社群推文攻擊，如有違反，每次要付2萬元懲罰性違約金給他。

男軍官控訴，在和解後，王男仍從2022年7月初到2023年11月初，持續以電腦、手機或平板上網到臉書粉絲專頁，把包含有他姓名、職業、電話與照片等足以識別出他身分的個資PO上網、並貼出對他侮辱或誹謗的文章，貼文則數至少有61則，以此非法利用他的個人資料、以達貶抑其名譽與人格評價的目的，侵害其隱私與名譽權。要向王男求償80萬慰撫金與290萬懲罰性違約金。

民庭法官調出王男被告非法利用個人資料罪與散布文字誹謗罪的一審刑事案，確認王因此案被判有罪刑（有期徒刑合併執行1年6月；拘役合併執行120日，均得易科罰金）。王男確實在網路未經C男同意，就公開PO出C男的個資，並批評C男是職業軍人，卻違反軍紀開小差；王還誣指C男是黑心婚姻仲介、涉及仙人跳詐騙、將遭起訴等情事，侵害C男的隱私、名譽權無疑，衡量雙方社經地位等條件，判王男應賠30萬元慰撫金給C男。

有關懲罰性違約金，民庭法官說雙方雖有約定金額，但金額是否過高，並非以債權人所受損害為唯一審定標準，還要參酌債務人違約情狀，因王男確有違約情事，且違約情節不輕；不過，C男並未證明這些貼文內容造成他的具體損害，縱有損害，也應未達290萬元，因此判C男可向對方請求60萬懲罰性違約金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
文博會裸視3D！「文化製造機」點亮台南夜夜魅力
2024/08/25 22:03

文博會裸視3D！「文化製造機」點亮台南夜夜魅力
賴清德台南天壇贈匾 「澤被萬方」望人民生活更安全
2024/08/25 14:28

賴清德台南天壇贈匾 「澤被萬方」望人民生活更安全
impression

台亞風能舉辦「海派野餐親子遊」深耕在地同樂
熊熊大火畫面曝！神明廳竄火苗 台南出租老公寓遭祝融
2024/08/25 20:59

熊熊大火畫面曝！神明廳竄火苗 台南出租老公寓遭祝融
文博會巷子Niau掀起追貓熱 不只萌還展現台南人的「貓毛」
2024/08/25 17:31

文博會巷子Niau掀起追貓熱 不只萌還展現台南人的「貓毛」
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播