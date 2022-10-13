大台南公車進校園 「黃1線」推進新榮高中設站牌

大台南公車「黃1線」駛進校園，在新榮高中設站牌，方便學子通學。（南市交通局提供）

2022/10/13 09:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕照顧學子通勤安全，市府推動「公車進校園」，除境內15所大專院校都已有公車服務之外，今年起更深入高中（職）學校，即日起新榮高中等學校有公車駛入校園、或鄰近周邊站點提供服務。

位於柳營區的「新榮中學」，下課時間學生搭公車原先必須跨過台1線省道，但郊區車速快有潛在風險，經過相關單位勘察，認為校內迴轉空間足夠，因此由公共運輸處協調新營客運，在每天下課時段以「黃1線」直接駛入校園，也在校園內設置「新榮中學綜合大樓」站牌，讓學子搭車更能無縫接軌。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視交通安全，也在每個月親自主持的道安會報要求各局處全方位提升交通安全，其中「公車進校園」也是交通部大力推動的策略，利用公車提供學生安心、方便的通勤交通工具，降低學生騎機車、或無照行駛的機率。

王銘德說，南市積極推動公車進校園，於2015年就完成開通境內15所大專院校公車路線，部分院校空間腹地足夠，市府也協調校方，讓公車直接駛入校園內設站服務。

今年起市府持續盤點全市高中職校，蒐集校方和學生建議，已陸續改善調整路線、班次時刻，增進學生搭車便利性並提高使用公車通勤意願。

公共運輸處處長吳俁之表示，除了公車路線班次的配合，也持續推動各種學生專屬搭車好康，並可申辦市民卡（青少年優待卡）享有乘車優惠，以鼓勵使用公共運輸取代自行騎車，學生安全，家長也安心，歡迎學子多加利用。

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