趕緊去領！南市2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼 逾5.4萬人受惠

台南幼兒防疫補貼，受惠人數逾5.4萬，目前已超過7成領完。（圖由南市教育局提供）

2022/10/12 08:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市2至未滿6歲幼兒防疫補貼已開始發放，受惠人數逾5.4萬人，目前已有超過7成領取，南市教育局提醒，尚未領取的家長趕快去領！

南市教育局表示，幼兒防疫補貼符合發放資格且8月份領有育兒津貼者，9月29日已直接匯款至家長帳戶，未提供帳戶者，亦已寄發領取通知書至幼兒戶籍地址，並公告現金領取地點，目前已有超過7成民眾，約3萬9849人領取完畢。

市長黃偉哲表示，市府考量家長在防疫期間，照顧幼兒增加防疫物資或其他費用支出，因此在財政許可及議會同意下，每位符合領取資格的幼兒可領取防疫補貼1000元，並由教育局優先規劃以帳戶匯款方式辦理，無法取得帳戶者，則依幼兒戶籍所在地址，規劃就近領取現金地點，以方便家長或委託他人領取。

教育局長鄭新輝表示，南市2歲至未滿6歲幼兒符合資格者共5萬4757名，目前已有超過7成民眾透過帳戶匯款，或至鄰近指定學校領取現金，只要是2016年9月1日至2020年8月31日出生，且於2022年8月31日仍設籍於南市幼兒，皆有領取資格，教育局已開發線上查詢系統，民眾如領取通知書遺失或誤以為詐騙而丟棄，仍可至系統輸入幼兒身分證字號查詢確認，並攜帶相關證件至指定地點領取。

教育局表示，未提供帳戶的民眾，即日起至10月28日上班時間上午9時至下午4時，依領取通知書說明就近至指定學校領取，若家長無法前往，也可委請他人前往領取，疫情期間到校領取時，配合做好個人防疫。

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