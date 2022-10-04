女模外拍陷昏睡 「攝狼」趁機啪啪代價不菲

張姓男子涉對服藥陷入昏睡的外拍女模特兒小芬乘機性侵，他賠女方八十萬元，換得兩年刑期及緩刑五年的寬貸。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/10/04 22:49

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子從網路通訊軟體「IG」結識成年女子小芬，小芬同意當張的外拍模特兒，兩人約在2021年6月4日深夜見面、5日凌晨一起到1家汽車旅館拍照。女方事前告知張「她有先吃安眠藥，可能會睡著」，張男竟利用女方意識昏沉乏力之際，乘機性侵。東窗事發後男方付出高額賠償金、換取受害女原諒。

一審判決指出，張男於2021年5月中旬利用「IG」結識小芬（化名），兩人聯絡後，張男邀請小芬當他的外拍模特兒，女方答應張男邀約。兩人於2021年6月4日深夜11點多相約外出見面，並在隔天（5日）凌晨零點許到台南地區1家汽車旅館拍照。

在兩人外出見面之前，小芬已從「IG」告知張男說「她已服用醫師開立有嗜睡性的精神疾病藥物，可能會睡著」。張男明知女方已服藥，竟在見面後利用女方意識昏沉、全身乏力無法抗拒之際，脫去女方褲子，對小芬性侵得逞。其後在6月21日，小芬由母親陪同向警方報案控告張男乘機性侵。

對於性侵小芬犯行，張男從檢警調查到台南地院審理都承認。法官檢視張男與小芬的「IG」通訊對話內容，得知女方與男方見面之前就告知男方說「自己有吃安眠藥，可能會睡著」。女方服藥的成分有些微睏倦、嗜睡的副作用，佐證小芬服藥後會昏沉嗜睡，沒有疑義，張男所犯是刑法的乘機性交罪。

由於案發後，張男已先賠受害女1萬4千元，接著在地院開庭時，張男與小芬及其母親達成和解，張給付80萬元賠償金給女方。小芬當庭表明願意尊重法院對張從輕發落及給對方自新的機會。法官考量張嫌已獲女方諒解，足認其犯後態度尚佳、有悔悟之意，可依法減刑，據此判張嫌2年徒刑、緩刑5年，但緩刑期間須付保護管束；此案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法