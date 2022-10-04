六旬婦「被」分手怒控性侵 前男友自曝「我不舉阿...」

情境圖

2022/10/04 10:40

〔記者溫于德／台北報導〕六旬婦人「被分手」後，認為男友「耽誤她62至65歲珍貴年華」，還曾經在旅館性侵她，提告求償100萬元；但男友說是婦人先認識新男友，並自曝在旅館時「不舉」，根本不可能上床，拒絕賠償。台北地院認為沒有證據證明婦人被性侵，也無法看出婦人遭男友玩弄，判婦人敗訴。可上訴。

婦人主張，她是在2018年經友人介紹認識男友，兩人相戀至2021年2月25日，卻有好事者向男友謊稱她不忠、背叛，男友在未查明情況下，拋棄她3年來的陪伴、慰藉、情感、精神及肉體情誼，「耽誤她62至65歲珍貴的年華」。

請繼續往下閱讀...

婦人也回憶，2021年2月21日下午5時，男友更把她騙到旅館性侵，她因而日日哭泣、生不如死，並寫了9封信想挽回，但電話、網路全被男友封鎖。

婦人強調丈夫早逝，也無兒女，是一名孤苦無依的老婦人，她專情男友，想不到換來的是男友泯滅人性、喪心病狂、恩斷情絕，故求償精神慰撫金100萬元。

男友解釋，兩人交往期間，自己多次提供金錢協助婦人度過難關，婦人卻透過交友中心認識新男友，兩人只好從情侶變成普通朋友。

男友也澄清，兩人雖然去過旅館，但在房內發生的事都是你情我願，況且，「我當天不舉所以沒有發生任何性行為」，因此請法院判婦人敗訴。

北院認為沒有證據證明婦人被男友性侵，也無法看出婦人被男友玩弄或狠心拋棄，判婦人敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法