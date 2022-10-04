砍樹種太陽能？台南海尾路不明施工 工務局：將設置光電廊道

安南區海尾路近期架起H型鋼架將設置太陽能板，在地鄉親憂心影響候鳥生態及在地行道樹環境。 （記者王姝琇攝）

2022/10/04 16:57

首次上稿 13:24

更新時間 16:57（新增台南市工務局回應）

〔記者王姝琇／台南報導〕有民眾向本報爆料，台南市安南區海尾路人行道近來發現不明施工，打聽得知是要施作太陽能板，沿途有將近600棵行道樹恐遭砍除。台江流域志工及海尾地方鄉親也表示，該工程未與在地居民開座談說明，認為對市容、候鳥生態及在地民眾生活影響甚鉅，反對市府砍樹種太陽能板，呼籲工務局立即停止施工。

工務局表示，該路段將施作光電廊道，預計今年底可以完工，太陽能板寬約2公尺，不會影響到行道樹範圍，更不會因此砍樹，太陽能板及鋼架未來也會加強美化，讓整體視覺感受與地景地貌相符，達到休閒及發展綠電之雙重功效。

海尾路綠道於2015年植樹，由當時市長賴清德主持通車典禮，成為海尾村示範綠道，這些楝樹、水黃皮已綠意成蔭，還有罕見的白色楝樹，7年來也是在地鄉親散步運動最佳去處，特別是從海尾路綠道散步時，還能看見玉山美景，冬天候鳥季時，黑面琶路還飛會來這裡的魚塭棲息覓食，美麗的風景，成為國家緑道旅客最喜歡的景點之一。

台江流域志工近2、3星期來，發現海尾路綠道有不明施工，找不到施工看板遂四處打聽，才知道是要施作太陽能板，人行道已布滿H型鋼，大家分工清點海尾路人行綠道，沿途共有近600棵行道樹恐遭砍除，以施設太陽能板；更質疑有行道樹在施工期間因施作不當而枯死。

海尾鄉親及台江流域志工憂心，市府工務局在海尾路綠道兩側施作太陽能板，未來為了怕影響日照發電，恐會藉修樹名義，逐漸矮化、砍除兩側近600棵行道樹，美麗綠道望玉山地景，也會消失不見，未來長達3公里的太陽能板，反光也會影響到黑面琶鷺棲息覓食，破壞環境生態。

工務局強調，市府絕不允許砍除樹木發展綠能的情形，並要求施工廠商若有樹木修剪需求，需依照「台南市樹木修剪施工要領」辦理，聘請具市府工務局核發合格證照專業修剪人員進行修剪，在施工前更需經過市府同意方可執行。未來民眾漫步於海尾路時，除了既有蓊鬱綠道，更有太陽能板能在豔陽下提供遮蔭、細雨中作為雨遮、夜晚安全照明，大幅增加民眾使用海尾路人行道機會，是綠能政策與人行環境雙贏的成果。

台江流域在地志工質疑有行道樹在施工當中遭到破壞枯死。（記者王姝琇攝）

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