民團民代爭取幼兒公費唾液快篩 南市衛生局：考慮納入採購使用

南市議員陳怡珍出示幼兒團體陳情信，希望政府能配發公費唾液快篩試劑，提供給幼兒園、托嬰中心使用。（圖由議員陳怡珍提供）

2022/05/16 19:54

〔記者蔡文居／台南報導〕包括多個幼兒民間團體及民進黨立委陳亭妃、市議員陳怡珍、市議員周麗津今天呼籲，政府應超前預防，提供0到6歲托嬰中心及幼兒園唾液快篩試劑，讓幼兒能夠提早篩檢、提早預防、減少群聚，儘早截斷感染源，預防病毒擴散蔓延。

市長黃偉哲表示，如果快篩的準確度很好的話，那當然可以跟進，但我們要看準確度的狀況。

衛生局長許以霖說，去年疫情剛開始時，台南社區篩檢站一開始是使用唾液的PCR，其準確度比PCR檢測要低，而唾液快篩準確度相對又更低，尤其是小朋友要有深層唾液其實不容易取得，這樣的快篩在小朋友、幼兒的使用上，雖然可以減少不適，但準確度會有相當的影響。但只要是中央流行疫情指揮中心通過的快篩試劑，都會考慮納入採購使用。

中華民國兒童教保聯合總會、社團法人永續發展教育協會、台南市嬰幼兒托育協會、台南市幼兒教育發展協會、台南市幼托教育創新協會、台南市幼稚教育學會等單位聯合向陳亭妃陳情，指本土疫情一直居高不下，0到6歲幼童不僅沒有疫苗可打，也沒有唾液快篩試劑可以使用，擔心成為這波防疫的大破口。

此外，6歲以下的幼兒採檢不容易，使用鼻腔快篩容易產生不適感，也會造成幼童心理上的抗拒，徒增採檢困擾。他們希望政府能配發公費唾液快篩試劑，提供給幼兒園、托嬰中心使用，千萬不要讓幼兒成為防疫邊緣人。

陳怡珍、周麗津說，目前桃園市政府已火速採購10萬劑唾液快篩，並優先發放給幼兒園學童使用，以提高幼童快篩的便利性，呼籲台南市政府趕緊比照辦理，否則等迎來疫情高峰就來不及了。

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