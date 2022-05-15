驚悚！台南女從6樓墜落 3鋼筋穿刺身體亡

消防救護人員搶救遭地面3支鋼筋條插入身體的伍姓墜樓女子。（民眾提供）

2022/05/15 17:10

〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南南區的39歲伍姓女子，於今天下午近2點許疑從永成路公寓住處6樓高位置墜樓，伍女下腹部與右大腿剛好插入隔壁地面1樓新建工地的鋼筋條，消防救護人員獲報到場，以油壓剪剪斷插入她身上3支的鋼筋送醫急救，但伍女到醫院前已無生命跡象，經搶救無效不治。警方到場將伍女的黃姓男友列為關係人，進一步調查案發過程。

南市消防局119勤務中心於15日下午1點59分許接獲民眾報案、指南區永成路1處新建工地有1名女子疑墜落到地面，其腿部與身體遭1樓地面上的鋼筋條插入。消防局出動器材救助車與救護車前往，救護人員到場發現伍姓女子的下腹部與右大腿被地面上的3支鋼筋插入、穿刺重創，地面留有一灘血，救護人員緊急用油壓剪剪斷3支鋼筋後，送到成大醫院搶救，惜仍回天乏術。

伍女的黃姓男友（37歲）在場告訴員警，當時他與女友為了感情事發生爭吵，女友一時想不開從6樓住處要跳下，他有用手要拉住女友，但最後實在拉不起來，女友就這樣在他眼前墜樓。

警方了解，黃男和已離婚的伍女交往，伍女住在南區，黃男平日下班後會到南區找伍女，伍女今天可能要叫男友一起去探視她和前夫生的孩子，黃男想睡覺不想去，2人為此發生爭吵。

伍女的黃姓男友在案發第一時間報警、未離開現場，警方先將他列為關係人、進一步調查釐清案情。據了解，有目擊者告訴員警，當時看到伍女人趴在6樓女兒牆，其男友想拉住她、卻因太重拉不起來，伍女當場墜樓，警方根據相關事證初步研判伍女非外力因素墜樓。

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警方鑑識人員到墜樓現場調查。（民眾提供）

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