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    南市國中小畢典 不開放家長、外賓參加

    因應Omicron疫情升溫，南市國中小6月中下旬畢業典禮，不開放家長與外賓參加。（記者洪瑞琴攝）

    因應Omicron疫情升溫，南市國中小6月中下旬畢業典禮，不開放家長與外賓參加。（記者洪瑞琴攝）

    2022/05/13 18:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，6月中下旬畢業季又將來臨，許多學生及家長關心中小學畢業典禮如何舉行，南市府今（13）日決定將以校內師生為主體，在校內實體辦理並現場直播，不邀請外賓及家長進入校園，以降低傳播風險，家長和外賓可透過網路線上觀賞。

    南市教育局表示，參與對象以畢業班師生為主，在校生參加人數由各校視班級規模決定，為降低不特定人員入內的傳染風險，因此不開放外賓及家長參加，若有學校因校內疫情升高，實體辦理有困難，仍可經由校內防疫專責小組討論後，改採線上方式辦理。

    市長黃偉哲表示，畢業典禮對學生都具有意義，也會留下重要回憶，因此在疫情升溫時刻，希望能規劃出可兼顧防疫和讓師生共同參與，留下美好回憶的最佳辦理方式。

    教育局長鄭新輝表示，經徵詢校長、教師及家長等各方代表意見後，考量畢業典禮主角是校內師生，如果校內師生每天上學都做好個人自主健康管理，入校後的上課和實體活動，應該都可如常舉行，因此決定畢業典禮以師生為參與主體，不對外開放。

    教育局表示，南市中小學畢業典禮，大約6月15日至6月21日，各校目前皆遵守各項防疫措施下進行實體上課，只要校內疫情防範得當，畢業典禮仍然可以如常在校內簡約隆重舉行，讓畢業班的師生有機會面對面相互祝福。

    教育局強調，各校參加畢業典禮的師生仍應遵守中央與地方各項防疫規定，並全程佩戴口罩，除基本量測體溫、手部清潔外，典禮結束後也要進行環境清消，並隨時留意中央與地方最新發布的防疫規範，適時調整相關的防疫作為。

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