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    想問防疫問題不用等 台南「快疫通」LINE客服機器人上線

    台南快疫通Line@提供整合式服務選單，供民眾快速操作。（南市研考會提供）

    台南快疫通Line@提供整合式服務選單，供民眾快速操作。（南市研考會提供）

    2022/05/10 16:40

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，民眾欲瞭解相關防疫問題諮詢數量大增，台南市政府增加專線分機和增聘專線服務人員，今（10）日起開設「台南快疫通」LINE@官方帳號，出新招協助線上解惑。

    研考會主委戴偉峻指出，「台南快疫通」是透過近10萬市民追蹤的「台南打疫苗」官方帳號轉型而來，考量使用者體驗回饋，「台南打疫苗」1月已改為網頁版服務，現提供全市37區超過300家醫療院所COVID-19疫苗接種預約，不影響民眾疫苗預約權益。

    一般民眾加入「台南快疫通」，可及時問答獲得資訊，而市府之前已針對「確診者」推出「台南共照雲」LINE@平台，若民眾確診，除會收到疾管署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，另也會收到內有「台南共照雲」連結的簡訊，提醒確診者在收到2則簡訊後，務必點選網址並儘速回填相關資料，加速疫調及居家照護派案等作業流程。

    市長黃偉哲表示，因應疫情，除原有的1999市民服務專線和台南防疫專線以外，市府針對「確診者」增設「健康照護」專線、「生活關懷」專線，為擴大服務量能，增設「台南快疫通」LINE@官方帳號，民眾可以透過LINE ID 加入好友，即可和機器人以文字進行問答。

    衛生局長許以霖表示，「台南快疫通」除可回答民眾問題，也將做為市府宣傳相關防疫政策給各機關組織的窗口管道，今日將同步發函給全市公司行號和單位組織，邀請各職場防疫長加入，方便防疫政策異動時，能透過LINE推播方式及時且快速傳達。

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    「台南快疫通」LINE@官方帳號，手機操作畫面示意圖（南市研考會提供）

    「台南快疫通」LINE@官方帳號，手機操作畫面示意圖（南市研考會提供）

    一般民眾及職場防疫長加入台南快疫通Line@、確診民眾加入台南共照雲Line@。（台南市研考會提供）

    一般民眾及職場防疫長加入台南快疫通Line@、確診民眾加入台南共照雲Line@。（台南市研考會提供）

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