9月土星衝、海王星衝 C/2023 A3彗星也來了

去年發現的彗星C/2023 A3 於9月抵達近日點，南瀛天文館28至29日將帶民眾到左鎮二寮追彗星看日出。（南瀛天文館提供）

2024/09/06 13:14

〔記者劉婉君／台南報導〕9月一系列天文現象即將到來，包含9月8日的土星衝、土星合月、水星西大距、海王星衝；去年發現的重磅彗星C/2023 A3 （Tsuchinshan-ATLAS）也將抵達近日點，南瀛天文館將在28至29日，帶民眾到左鎮二寮追彗星看日出。

太陽系最迷人的行星之一─土星，即將來到「衝」的位置，南瀛天文館將在8日晚上8時至9時30分，於YouTube官方頻道辦理土星衝線上直播，提供深入淺出的專業解說服務，並透過天文望遠鏡觀賞土星的風采。

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南瀛天文館表示，屆時土星距離地球8.66 AU（約13億公里）、亮度0.6等、位於寶瓶座，土星環亮度會在衝日前後幾天增加。而此次土星環傾角只有3.7度，預計明年將會與地球觀測角度平行，將有約18個月看不到太陽系最美麗的行星環。

南瀛天文館指出，9至10月還有彗星─C/2023 A3 ，預測將於27日達近日點，距離太陽約0.39 AU（約6000萬公里）、位於六分儀座、最大亮度逼近0等，日出前於東方低空可見。建議可用口徑5公分以上的雙筒望遠鏡觀測，10月12日彗星則到達近地點，距離地球僅約0.47 AU（約7000萬公里）。

9月星空不寂寞，17日中秋節當天有土星合月，兩星相距約18角分、土星亮度0.6等、位於寶瓶座，日落後將於東方低空現蹤；位於太陽系邊際的海王星，也將在21日到達衝的位置，屆時距離地球28.89 AU，亮度7.8等，位於雙魚座，建議用高倍率天文望遠鏡挑戰觀察這顆深藍行星。

南瀛天文館將於每週六晚上7時至8時30分，在觀測館提供免費夜間星空導覽解說；28至29日的二寮追彗星看日出行動，報名網址https://reurl.cc/Dl3G8d。

太陽系最迷人行星之一的土星，8日將來到「衝」的位置。（南瀛天文館提供）

太陽系最迷人行星之一的土星，8日將來到「衝」的位置。（南瀛天文館提供）

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