台南永康、仁德近捷運3大停車場招商

南市仁德區「停4」綜合多功能立體停車場招商願景模擬圖。（南市交通局提供）

2024/09/06 14:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕擴大台南市停車空間，台南市府祭出永康區「停6」、「停9」以及仁德區「停4」綜合多功能停車場開發招商。

南市交通局長王銘德表示，3塊基地地處未來重要交通建設節點，周邊有各種重大開發計畫例如捷運藍線、社會住宅、市地重劃等將陸續啟動，經委託專業顧問公司針對停車需求進行預測與分析，期望民間發揮創意，在基本停車供給的條件下將土地利用做更有效率規劃。

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王銘德表示，3處停車場用地具有交通區位優勢，未來將採促進民間參與公共建設法第46條，由採民間自行規劃、政府提供土地方式辦理開發，將有限的停車場用地發揮無限效益，引入民間創新思維及資源，提供更具公益性的便捷停車服務。

王銘德表示，交通建設往往需要仰賴附屬事業挹注本業收入方得以自償，為吸引民間企業引入擴大停車場開發效益，3大基地將同步啟動多目標使用面積放寬提案作業，未來經都市計畫委員會同意，立體停車場主體設施的50％用於實際的停車需求，而投資人可規劃45％的樓地板面積空間作為附屬事業開發空間，並保留5％新增公益性設施，完善公共設施機能。

交通局已於日前舉辦台南場招商說明會，11日將在台北市大瀚環球商務中心忠孝中心辦台北場說明會，將蒐集意見研議修正政策公告招商文件，預計9月下旬辦理政策公告。

南市永康區「停6」綜合多功能立體停車場招商願景模擬圖。（南市交通局提供）

南市永康區「停9」綜合多功能立體停車場招商願景模擬圖。（南市交通局提供）

南市3大停車場用地招商優勢。（南市交通局提供）

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