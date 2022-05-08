南市歷史建築「本田三一宅」 化身茶屋試營運

南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅委外經營，今日開始試營運，老屋化身茶屋，將成大新營區重要藝文據點之一。（記者王涵平攝）

2022/05/08 20:42

〔記者王涵平／台南報導〕南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅委外經營，今日開始試營運，老屋化身茶屋，將成大新營區重要藝文據點之一。

本田三一宅由「弎弌和茗園」取得3年經營權，今日試營運開幕活動，除了古箏茶席表演，母親節感恩奉茶活動，也展出收藏家林繁男的日本和服の腰帶收藏展。

南市文化局表示，座落在新營綠川與大同街口的「本田三一宅」，約於日治時期昭和11年（1936）興建，原為日治時期日籍土木營造廠商本田三一的宅邸。相較於目前所留日治時期總督府與軍方之官邸均依據階級與規則所構築，因本田三一宅邸不具官樣色彩，格局上顯得自由活潑，室內空間採當年最流行的「和洋折衷」形式建造。

建築周圍有美麗的庭園踏托，屋頂由灰黑屋瓦層層鋪疊，整面的拉門提供良好採光，大片的下見板增添牆面活潑氣息。

戰後作為新營縣府宿舍，2010年指定為台南市歷史建築，修復後委外經營藝文展演空間，為新營區首件修復再利用的歷史建築，為新營美術園區景點之一，為新營唯一保存較完整之木造官舍。

「弎弌和茗園」致力在台南推廣茶文化，提供精緻輕食及古樹茶點飲料，以奉茶文化為客人奉上一杯溫潤的茶湯。利用烹煮及隨心泡的方式，希望大家一起動手學泡茶，在老屋喝杯古樹茶，高貴不貴的健康飲茶方式，也帶動當地夜間景致。

南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅委外經營，今日開始試營運，老屋化身茶屋，將成大新營區重要藝文據點之一。（記者王涵平攝）

南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅委外經營，今日開始試營運，老屋化身茶屋，將成大新營區重要藝文據點之一。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法