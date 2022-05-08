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    台南+1319近6成青壯年 推「台南共照雲」加快確診作業

    台南市政府召開防疫記者會說明台南市的疫情，並邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師（右）分享疫情之下孕婦應注意事項。（南市衛生局提供）

    台南市政府召開防疫記者會說明台南市的疫情，並邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師（右）分享疫情之下孕婦應注意事項。（南市衛生局提供）

    2022/05/08 16:54

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天（8日）新增1319名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，比昨天減少23例。南市衛生局統計顯示，在1319例中，包含454例為無症狀感染。其中，以20至29歲佔21.1％最多，其次為30至39歲佔19.5％，第三為40至49歲佔17.6％，主要以青壯年市民居多，共佔58.1％。

    許以霖表示，台南市推出「台南共照雲」LINE@平台，若市民朋友經判定為陽性確診個案，除了收到疾管署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，也會收到台南共照雲連結的簡訊，提醒市民收到2則簡訊後，點選網址並儘速回填相關資料，以加快疫調及居家照護派案作業。前陣子大家說沒疫苗，但實際上台南市目前約還有3萬劑疫苗，請民眾趕快預約施打，長者在5月底前施打還可獲500元禮券。

    台南市政府今天下午召開防疫記者會，由副市長趙卿惠、衛生局長許以霖說明台南市的疫情，並邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師分享疫情之下孕婦應注意事項。

    趙卿惠表示，今天台南有1319例，中央公布的1322例中，有3例是外縣市已轉出。今天南市疫情看起來相對平穩，但是否因假日的關係，得持續觀察。

    莊曉婷表示，比起非孕產婦的身分，孕婦染疫風險及胎兒畸形風險並沒有比較高，不過建議孕婦和同住家人還是要接種疫苗、與他人保持距離、保持環境通風良好、做好防疫措施避免染疫增加重症、產科併發症等風險。

    另外，確診者可以哺餵母奶，但餵母奶前請務必確實洗手、戴好口罩，也可以將奶水擠出，改成瓶餵；子宮內垂直感染機率很低，即使發生， 寶寶症狀也不嚴重，很快就會康復；無症狀感染的孕婦可預備一些緊急備用藥物，如果出現發燒、咳嗽、呼吸困難，或破水、落紅、肚子痛、胎動減少等症狀，應儘快就醫。

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    台南市今天新增1319 名本土病例，比昨天減少23例。衛生局長許以霖表示，在1319例中，主要以20至49歲青壯年市民居多，共佔58.1％。（南市衛生局提供）

    台南市今天新增1319 名本土病例，比昨天減少23例。衛生局長許以霖表示，在1319例中，主要以20至49歲青壯年市民居多，共佔58.1％。（南市衛生局提供）

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