台南市長徵召參選 民主攝影師邱萬興以鏡頭見證力挺黃偉哲

長年紀錄台灣反對運動史的影像工作者邱萬興，上黃偉哲臉書留言力挺。（擷自臉書）

2022/03/02 23:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨中執會今（2）日通過台南市長黃偉哲徵召提名案，紀錄台灣反對運動史的影像工作者邱萬興，上黃偉哲臉書留言見證說：「我看見當年黃偉哲勇敢，請連任繼續為台南市民打拚。」

邱萬興說，黃偉哲參加台大學生運動也走出校園，聲援520農民運動當中，他和陳啟昱、陳文治、王雪峰等台大學生被鎮暴警察拖入台北城中分局暴打受傷，他也毫無退縮。

邱萬興說，1988年黃偉哲勇敢地和民進黨機關報《民進報》編輯群劉一德、黃建興、朱容徵，在立法院前發起聲援520受難的農民。黃偉哲、劉一德等人陪者林國華的太太一起在豔陽下靜坐，也不為所苦，陳菊站在黃偉哲背後力挺這些學生。

邱萬興說，在那個時代，每個人能為台灣民主奉獻自己的心力，「我看見當年黃偉哲勇敢。請連任繼續為台南市民打拚」。

提名前夕，黃偉哲被黨內同志指涉「線民案」引發議論，今天徵召提名過關，他在臉書發文表達感言，再次強調從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為；轉型正義是其信仰價值，我們應該檢視威權時代的歷史，並追究黨國體制的責任，但不是在受難者之間製造猜忌。

邱萬興是「台灣關鍵年代—民進黨的誕生1986-1987」作者，他自民進黨成立前，就參與台灣反對運動的影像工作者，也曾於民進黨草創階段擔任中央黨部的攝影、美術編輯，記錄台灣民主歷程。

對於邱萬興的加油打氣，黃偉哲回文說「感謝小邱兄在民主路上相知相挺」。

總統府發言人張惇涵也上線留言說「市長加油，團結前進」，黃偉哲表達感謝並留言「團結壯大台灣」。

總統府發言人張惇涵上黃偉哲臉書加油打氣。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲獲民進黨徵召提名參選，臉書PO出同獲提名的高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁合照，從南方守護台灣。（擷自臉書）

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