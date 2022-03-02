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    台南備戰米其林指南 號召全民推薦府城巷口小吃

    「台南米其林占星嘉年華」網路票選，號召大家推薦台南小吃小食。（南市觀旅局提供）

    「台南米其林占星嘉年華」網路票選，號召大家推薦台南小吃小食。（南市觀旅局提供）

    2022/03/02 16:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年米其林美食指南版圖擴展至台南，為了因應米其林指南必比登推薦項目，「台南米其林占星嘉年華」網路票選，加入台南小吃、小食「巷口推薦」活動，號召全民接力上網登錄，推薦心目中愛不釋口、觀光客驚豔的台南巷口街邊小吃小店。

    市長黃偉哲表示，在米其林指南中，除了星級餐廳名單外，米其林餐盤餐廳、必比登推薦的餐廳與小吃都會收錄其中，台南小吃不勝枚舉，來台南旅遊絕對不能遺漏的重要行程，能夠上網分享推薦品嚐過台南小店，除了幫助各店家業者提高網路聲量，增加上榜機會，也能讓還沒吃過的國內外觀光客知道來台南肚子餓了上哪吃？大家一起為進軍米其林、台南觀光齊聲加油。

    南市觀旅局局長郭貞慧表示，必比登推薦名單是以1000元以下，能吃到優質的三道料理（不含飲料）業者為對象，不論是小籠包、牛肉湯甚至夜市小吃等皆有機會上榜，台南武聖、大東、花園三大夜市更是被許多旅遊達人推薦為必遊夜市，這樣的巷口街邊小店，是注入台南美食之都多元化及乘載傳統重要色彩。

    「巷口推薦」活動即日起至3月25日，只要到「台南米其林占星嘉年華」活動官網首頁最下方，點選「立即註冊推薦巷口小吃」，即可完成推薦。被推薦小吃店家將公佈於官網「巷口推薦」專欄接受全民賞星投票，推薦的民眾可獲抽大獎機會。

    台南小吃豐富，蝦仁肉圓。（記者洪瑞琴攝）

    台南小吃豐富，蝦仁肉圓。（記者洪瑞琴攝）

    台南小吃豐富，炒鱔魚意麵。（記者洪瑞琴攝）

    台南小吃豐富，炒鱔魚意麵。（記者洪瑞琴攝）

    台南小吃豐富，小卷米粉經典之一。（記者洪瑞琴攝

    台南小吃豐富，小卷米粉經典之一。（記者洪瑞琴攝

    台南小吃小食多元豐富，街邊巷口或市場內尋得到澎湃驚奇。（記者洪瑞琴攝）

    台南小吃小食多元豐富，街邊巷口或市場內尋得到澎湃驚奇。（記者洪瑞琴攝）

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