最美燈節「龍崎空山祭」絢爛登場 猶如《阿凡達》夢幻世界

龍崎空山祭熱鬧開幕，14件藝術創作 精彩呈現夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

2021/12/26 19:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「龍崎光節-空山祭」今晚絢爛開幕，14組精彩的藝術創作，夜空下成功營造出夢幻秘境的視覺效果，尤其展場裡的《世界樹之泉》，首度結合音樂、舞蹈，以及科技光影等元素，在森林內共演，猶如電影《阿凡達》的氛圍，最受矚目。

市長黃偉哲親臨揭幕，他致詞時表示，空山祭邁入第3屆，活動內容更為精進，雖然去年起採實驗性收費，但仍給予南關線鄉親入園優惠，回饋地方，也歡迎各界來龍崎一遊。

空山祭昨晚先試營運，開放參觀，湧入近萬人，今天正式開幕，雖然冷氣團報到，低溫擋不住熱情，現場仍大排長龍，相當踴躍；立委王定宇、林宜瑾，以及市議員郭鴻儀、杜素吟、鄭佳欣、吳禹寰、許又仁、林志聰。蔡旺詮、穎艾‧達利等也出席力挺。

今天傍晚的開場表演，由龍崎在地平均年齡80歲以上長者帶來樂齡活力秀，黃偉哲與各界貴賓共同為活動揭幕，宣布空山祭正式登場，將持續至明年228，每週二與除夕休展。

該活動不僅被網友譽為「全國最美山林燈節」，去年更成功為台南人口最少行政區的龍崎，帶來超過16萬名遊客，並有600萬元的票房紀錄，還入圍多項藝術大獎。

開幕限定的跨界表演在世界樹之泉作品區，該大型作品首度於空山祭展覽中引進科技藝術互動裝置，利用多達200支LED螢幕，結合紫光燈與螢光光蟲，搭配聲光效果，精彩呈現，

在真實與數位森林中創造出一片流動夜光，配合舞蹈家周書毅與音樂人王榆鈞的演出，虛實交錯宛如進入電影阿凡達世界。

今年以龍崎特殊的惡地地形與伏流水為靈感，發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事。

概念延續去年主題，呼應這兩年疫情發展的大環境「在等待中復甦」的意象，於作品及展覽中探討人與自身、與環境間的關係。

這屆延續展覽獨樹一格的寓言式策展，以靈魂之作-寓言動畫惡地伏流做為策展核心，14件作品環環相扣，共同演繹詮釋主題故事；經由藝術家的巧思創意與龍崎山城生態交融，帶給大家前所未有的心靈與視覺體驗，與故事主角共同經歷一場冒險。

作品《泛舟種子》與原民藝術家伊祐噶照合作，以當地自然落木搭建成一巨大種子作為故事起點，暗示將來的萌芽復甦；《九號基地-爆破邊界》以高度超過5公尺的大型充氣裝置述說龍崎過去曾作為炸藥兵工廠的歷史，以此做為故事自我探尋旅程中內省的象徵。

《光洞》以竹材結構及螢光絢麗的鐘乳石搭建規模超越去年流光樹林的巨大洞窟，透過螢光幻化投影，色彩炫目；《世界樹之泉》則首度於展覽中引進科技藝術的手法及元素，利用燈管、LED螢幕投影及聲光音效，在自然樹林的陰影中創造出一片流動的夜光森林。

虎形山因空間限制，為提升觀賞品質、管控人流並遵守防疫相關規範，以維護參觀者安全，並延續去年活動成功經驗採售票制，只要50元的銅板價即可看展，相當超值。

龍崎空山祭熱鬧開幕，14件藝術創作 精彩呈現夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭熱鬧開幕，14件藝術創作 精彩呈現夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭熱鬧開幕，14件藝術創作 精彩呈現夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

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