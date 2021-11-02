結合空山祭熱潮 「龍崎之美」微電影創作競賽起跑

深受歡迎的「空山祭」又將登場， 龍崎區公所舉辦微電影創作競賽。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/02 22:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎是全市人口最少的行政區，雖然位處偏遠，但有知名的采竹產業，以及熱門的牛埔農塘…等景點，加上深受歡迎的「空山祭」將於年底登場，為了擴大觀光宣傳，公所首度開辦微電影創作競賽，行銷在地之美，首選獎金高達10萬元。

「龍崎之美」微電影創作競賽甄選活動，滿18歲者的個人或組隊都可參加，報名與網路徵件的時間從本月12日早上起，至明年元月10日的中午截止。

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區長顏振羽表示，創作內容以在地元素呈現，題材不拘，龍崎的人事物景…等都可，除了首獎之外，也會評審出第2、3名，另外還有7位優選者，喜歡拍攝影片的民眾，一定要把握參賽機會。

顏振羽說，這次的活動，感謝文衡殿、區農會、崑山科大、龍崎行善團，以及友鵬、順意、房地王、祥頂實業等單位共襄盛舉，比賽規則是先將透過Youtube與FB「網路人氣王評比」，選出前10名作品，晉級下個階段。

第2階段為官網民眾投票，以及專家學者評審，最後取前3名，以及優選7位，頒發獎金、獎品；顏振羽指出，希望透過鏡角度與藝術創作，傳達「龍崎之美」。

顏振羽強調，舉辦微電影創作甄選，在於提升龍崎能見度，吸引人潮，行銷觀光旅遊，促進地方發展；活動海報與簡章已上網公告，意者也可洽區公所民政、人文課詢問，電話06-5941326#41。

《龍崎之美》微電影創作競賽甄選活動起跑。（記者吳俊鋒翻攝）

《龍崎之美》微電影創作競賽登場，在地的人、事、物、景都可取財。（記者吳俊鋒攝）

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