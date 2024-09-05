每學期10萬！劉維穆醫師長期捐資台南後壁高中

劉維穆醫師長期捐資後壁高中。台南市長黃偉哲（左）今日頒贈感謝狀，由現任後壁高中校長黃彥鳴（右）代表受獎。（台南市府提供）

2024/09/05 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕小鎮故鄉人情濃！國立後壁高中創校校長劉文華之子劉維穆醫師，長期捐資興學、嘉惠後壁高中。台南市長黃偉哲於今（5）日市政會議頒贈感謝狀表揚，並由現任後壁高中校長黃彥鳴代表受獎。黃偉哲指出，劉維穆醫師長期關懷母校教育，並獎勵學生奮發向學，成就學習與成長，精神令人感佩。

黃偉哲表示，劉維穆醫師從2018年開始在後壁高中成立劉文華校長教育獎助學金，每學期固定捐助學校10萬元，作為每年各班級成績優秀同學獎助學金，多年來累積捐資金額逾百萬元，嘉惠許多學子，並激勵更多學生努力學習向上。

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教育局表示，劉維穆的父親劉文華校長，早年擔任後壁高中籌備主任並創立後壁高中，成為首任校長。劉校長服務該校多年，對該校有濃厚的情感，投入畢生心血，多年培養無數優秀學生，桃李芬芳作育菁莪，並培育其子劉維穆在該校就學成長。

教育局表示，劉維穆醫師的嘉行義舉，日前榮獲教育部捐資教育事業獎勵銀質獎牌，市府盼藉此拋磚引玉，邀請各界響應將資源投入教育。

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