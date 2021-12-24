為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南夜空驚見神秘飛行物！ 軍事專家：中國運載火箭

    有網友23日晚間在臉書社團爆料公社》貼出一段影片，表示自己在台南西港後營目擊天空出現不明飛行物體。（圖擷取自爆料公社）

    有網友23日晚間在臉書社團爆料公社》貼出一段影片，表示自己在台南西港後營目擊天空出現不明飛行物體。（圖擷取自爆料公社）

    2021/12/24 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友23日晚間在臉書社團貼出一段影片，表示自己在台南西港後營目擊天空出現不明飛行物體。軍事專家呂禮詩分析，這是來自海南島發射的中國CZ-7A運載火箭。

    蘇姓網友23日晚間在臉書非公開社團《爆料公社》貼出37秒的影片顯示，西港後營的夜空中出現白色光球持續在移動，後方可見拖曳著白煙，他詢問網友「請問這是什麼東西？」

    前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書表示，23日晚間18時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來，「廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？」

    呂禮詩說，國防部表示狀況正常，中科院則否認在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗，遺憾的是不敢具名的軍方人士私下予以否認。

    呂禮詩認為，如果軍方長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了。他還給出提示，表示廣州緯度23°07'N，台南西港後營緯度是23°08'N。

    相關連結：

    中國民航機師的影片在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。（圖擷取自呂禮詩臉書）

    中國民航機師的影片在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。（圖擷取自呂禮詩臉書）

    法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道。（圖擷取自呂禮詩臉書）

    法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道。（圖擷取自呂禮詩臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國管制未成年打網遊 黃偉哲校園宣導健康上網
    2021/09/07 14:23

    中國管制未成年打網遊 黃偉哲校園宣導健康上網
    衛星被俄國火箭殘骸撞碎 中國竟怪美國
    2021/08/27 06:14

    衛星被俄國火箭殘骸撞碎 中國竟怪美國

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    地點曝光！中國2枚長征火箭殘骸接連墜落地面
    2021/06/17 17:07

    地點曝光！中國2枚長征火箭殘骸接連墜落地面
    中國「天舟2號」延至今晚發射 首次應用型飛行
    2021/05/29 22:20

    中國「天舟2號」延至今晚發射 首次應用型飛行

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播