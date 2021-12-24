台南夜空驚見神秘飛行物！ 軍事專家：中國運載火箭

有網友23日晚間在臉書社團爆料公社》貼出一段影片，表示自己在台南西港後營目擊天空出現不明飛行物體。（圖擷取自爆料公社）

2021/12/24 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕有網友23日晚間在臉書社團貼出一段影片，表示自己在台南西港後營目擊天空出現不明飛行物體。軍事專家呂禮詩分析，這是來自海南島發射的中國CZ-7A運載火箭。

蘇姓網友23日晚間在臉書非公開社團《爆料公社》貼出37秒的影片顯示，西港後營的夜空中出現白色光球持續在移動，後方可見拖曳著白煙，他詢問網友「請問這是什麼東西？」

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書表示，23日晚間18時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來，「廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？」

呂禮詩說，國防部表示狀況正常，中科院則否認在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗，遺憾的是不敢具名的軍方人士私下予以否認。

呂禮詩認為，如果軍方長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了。他還給出提示，表示廣州緯度23°07'N，台南西港後營緯度是23°08'N。

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中國民航機師的影片在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。（圖擷取自呂禮詩臉書）

法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道。（圖擷取自呂禮詩臉書）

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