台南6大轉運站即起飲食鬆綁 黃偉哲：車上仍禁食

因應中央防疫措施部分鬆綁，台南市政府今天特地說明6大轉運站飲食限制鬆綁規範，並呼籲車廂內仍禁止飲食。（南市府提供）

2021/10/19 21:25

〔記者王姝琇／台南報導〕考量疫情趨緩，中央今天再鬆綁部分防疫規範，針對大眾運輸場站解除飲食限制；台南市長黃偉哲表示，因應中央防疫指引，台南6大轉運站於部分範圍內可開放飲食，但過去經驗顯示，大眾運輸工具已證明是可能的傳播途徑，因此提醒車上還是不能飲食的。

黃偉哲強調，國內疫情降溫且疫苗涵蓋率也不斷提升，醫護人員都相當辛苦，也感謝市民配合，接下來期盼疫苗涵蓋率能繼續向上衝；此外，各大眾運輸工具過去已證明是可能的傳播途徑，加上車內是完全密閉空間，仍具傳染風險，所以車內還是不能飲食，希望民眾謹守規定。

交通局長王銘德說明，自今（19）日起，台南市6大轉運站飲食鬆綁範圍包括室內候車空間即日起開放飲食，不過必須要在維持社交距離（室內1公尺、室外1.5公尺）的前提下，若轉運站內有開放內用的店家，則須依衛福部公告相關防疫措施辦理。

王銘德強調，除了這些規定之外，原有的防疫措施，譬如進場站需要量體溫，以及定時環境的清消、及車上的清消，駕駛員出勤前的健康管理等，都會持續落實辦理，希望持續維護良好的公共運輸的服務的空間。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法