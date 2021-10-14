高雄大樓惡火釀災 台南消防加強複合式建築搶救演練
2021/10/14 15:13
〔記者萬于甄／台南報導〕台南近年來工商發展迅速，高層大樓建案林立，因此面對高雄城中城大樓一場惡火釀嚴重死傷，南市消防各單位也不敢大意，其中，善化、新市等地10樓以上公寓大樓達29棟，而永康、仁德及歸仁等地區更多達144棟，消防人員近期將加強消防安檢及安排搶救演練計畫。
第四救災救護大隊今在新市區進行高樓實兵演練，強化高樓火災應變能力，消防人員指出，搶救演練重於大樓人命搜救，因此特調派2台雲梯車部署，模擬救援高樓多位呼救民眾，此外，針對大樓消防安全設備及緊急逃生動線，由消防安檢小組前往檢查。
第五救災救護大隊則安排在永康金三角大樓，辦理建築物救災組合搶救演練，該轄內屬都會區，複合式建築物如雨後春筍般出現，金三角大樓前身為良美百貨公司，如今在其中辦公及居住人數多達約1800人。
第五救災救護大隊表示，演練分為走動式踏勘及實兵救災組合訓練，模擬大樓7樓因施工不慎引發火災，實際操作內容包括成立火場指揮站、雲梯車救援、水線部署、水源供給、入室搜救及逃生民眾緊急救護處置等。
消防人員強調，高樓火災發生時常見濃煙密佈、內部高溫、逃生不易及煙囪效應等危害，搶救的同時也考驗救災人員；善用大樓消防設備，快速垂直水線佈署能力，才能有效應付高樓火災，也呼籲高層建築物住戶平時應保有防災意識，管委會加強消防安全設備檢查及維護，以期將災害發生的機率及損失降至最低。