高雄大樓惡火釀災 台南消防加強複合式建築搶救演練

南市消防局第四救災救護大隊今前往新市轄內大樓進行高樓實兵演練。（第四大隊提供）

2021/10/14 15:13

〔記者萬于甄／台南報導〕台南近年來工商發展迅速，高層大樓建案林立，因此面對高雄城中城大樓一場惡火釀嚴重死傷，南市消防各單位也不敢大意，其中，善化、新市等地10樓以上公寓大樓達29棟，而永康、仁德及歸仁等地區更多達144棟，消防人員近期將加強消防安檢及安排搶救演練計畫。

第四救災救護大隊今在新市區進行高樓實兵演練，強化高樓火災應變能力，消防人員指出，搶救演練重於大樓人命搜救，因此特調派2台雲梯車部署，模擬救援高樓多位呼救民眾，此外，針對大樓消防安全設備及緊急逃生動線，由消防安檢小組前往檢查。

第五救災救護大隊則安排在永康金三角大樓，辦理建築物救災組合搶救演練，該轄內屬都會區，複合式建築物如雨後春筍般出現，金三角大樓前身為良美百貨公司，如今在其中辦公及居住人數多達約1800人。

第五救災救護大隊表示，演練分為走動式踏勘及實兵救災組合訓練，模擬大樓7樓因施工不慎引發火災，實際操作內容包括成立火場指揮站、雲梯車救援、水線部署、水源供給、入室搜救及逃生民眾緊急救護處置等。

消防人員強調，高樓火災發生時常見濃煙密佈、內部高溫、逃生不易及煙囪效應等危害，搶救的同時也考驗救災人員；善用大樓消防設備，快速垂直水線佈署能力，才能有效應付高樓火災，也呼籲高層建築物住戶平時應保有防災意識，管委會加強消防安全設備檢查及維護，以期將災害發生的機率及損失降至最低。

面對高雄高樓惡火造成嚴重死傷，台南市消防局加強辦理複合式建築搶救演練，其中，第五救災救護大隊安排在永康金三角大樓進行演練。（第五大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法