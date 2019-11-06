女消防員被控火警躲起來 黃偉哲︰嘆為觀止

台南市長黃偉哲在面對市議員林宜瑾的質詢時，對李姓消防隊員的言行表示，「嘆為觀止。」（記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

2019-11-06 13:26:08

［記者劉婉君／台南報導］台南市李姓女消防員被控在隊上常擺爛，遇火警甚至稱怕火不敢進火場，市長黃偉哲今天表示，真是聽所未聽、聞所未聞，嘆為觀止。

市議員林宜瑾今天在市議會市政總質詢時，針對李姓女消防員的報導，詢問黃偉哲的看法。黃偉哲說，看到新聞後覺得蠻奇怪的，消防隊員怕火，就像護士怕針頭、醫生怕見血、阿兵哥怕拿槍，不知道該怎麼說了。

黃偉哲指出，根據報載，李女已換了好幾個單位，這問題是否牽涉人地不宜或不適任問題，從其他縣市調進台南市的消防隊員，未來應更謹慎一點，不要到台南後造成民眾觀感不佳，對於這點很遺憾。

他說，軍中對不適任的軍士官兵或違法犯紀的軍士官兵都有汰除的機制，李女的行為已經影響消防隊整體戰力，而消防隊戰力關係到人民的生命財產安全，消防隊員冒險犯難前進火場英勇救人的形象，千萬不能被少數人打破。

黃偉哲說，將了解李女過去素行，及是否領取消防加給，警消的危險加給是給危險犯難的人，不是給怕火的人，若她受的訓練不適合外勤，就不勉強她做外勤，是否領取消防加給也要檢討，會依法辦理，此事導致市民對消防員形象產生問號，也需要好好了解。

消防局長李明峯則說，李女為頭痛人物，考績會已議處，已決定加開考績會送公懲會進行汰除機制，如果在這段時間還不行，將調整到不能領消防加給的職務上。

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