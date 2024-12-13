（台中）假單案擴大 涉案警質疑警友站「靠勢」

涉案楊員在群組開轟，質疑警友站「靠勢」。（民眾提供）

2024/12/13 05:30

指紙本開罰單 讓「白單改紅單」可見縫插針 市警局︰介接電子舉發 明年中開放

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署今年九月偵辦第六分局官警涉嫌接受關說「白單改紅單」，帶回十二人偵辦，其中，李姓巡佐涉嫌重大羈押，檢調（十日）二度搜索並傳喚廿三名官警到案，廿一人各以五萬至十二萬元交保，太平分局偵查隊長金桂明羈押禁見，涉案的楊姓警員在群組具名「火力全開」開噴，質疑警友站「靠勢」，引發基層共鳴。

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逾30官警涉入 偵查隊長羈押禁見

曾任台中市第六分局西屯所，目前任職東勢分局楊員說，此次假單事件是行之有年？或是單純西屯所個案，各位長官及學長姐內心應該有個底吧？依法行政大家都懂，但在依法行政的部門內還有個「警友站」，派出所沒資源沒預算，分局給不了，要派出所自己找「地方人士」要資源，地方人士不會因為繳了警友費而靠勢嗎？

不滿體制破壞行政中立 卻要基層承擔

他強調，有這種破壞行政中立的體制，但事情真的爆發，卻是基層承擔一切，以西屯區違停案單量，還在用紙本開罰單，是否不合時宜？用電子開單逕舉開單，卻是閹割版的，增加某些人見縫插針的空間，他希望電子逕舉系統早日上線，讓基層有免於關說環境。

基層員警無奈 嘆請託陋習行之有年

基層對此留言幾乎一面倒的力挺，有員警說，從早期抽白單到現今「白單轉紅單」，說穿了，都是迫於一些民代、警友或是長官人情請託壓力，這些陋習行之有年，基層也很無奈，替違規者「白單轉紅單」省了三百元，卻因此犯法吃官司，太不值得。

台中市警局交通警察大隊對此表示，違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）的電子舉發，目前已完成試辦，但為配合警政署整合優化電子舉發功能，目前先暫停電子舉發，採紙本舉發，不過，又為了符合員警需求，正研議開發辦理介接警政署電子舉發系統，預計明年中可全面開放，以簡化舉發程序，使員警更有效率處理交通違規。

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