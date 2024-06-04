《台中》電動車停車格 擬改僅一小時免費

2024/06/04 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市電動車達八千輛，中市議會法規委員會昨天審查有關電動車停車費率，但為收費標準表是否完整吵翻天，交通局再將修改的收費表送交委員會後終初審通後；局長葉昭甫示，未來電動車停車第一小時免費，第二小時以現場費率為準，停在充電車格亦同，而充電的收費則不能高於每度二十元，因為還要修改目前四百個充電樁收電費程式，預計新辦法最快明年上半年實施。

充電收費不能高於每度20元

中市電動車目前收費情形為停放於停車格一律免費，但停放於有充電樁的停車格，第一小時二十元，第二小時後每小時四十元，基於淨零排放立場，市府提出公有停車收費自治條例的修正案，修改停車收費標準，法規委員會昨進行審議，市議員李中質疑，上次因交通局還是未提出收費標準表而要求保留，但昨天還是未提出，不願空白授權給交通局，避免交通局圖利廠商。

不過，市議員陳成添、黃馨慧、賴義鍠及張廖乃綸則狐疑表示，交通局的收費標準表已明白列出，不明白為何還要保留；李中則強調，交通局未將充電的度數收費列入，議會不能空白授權。

市議員黃守達也表示，交通局雖重提卻仍未準備好配套，包括停車優惠是半小時或一小時？什麼時間點充電要改採按電費計價？都沒有說明清楚。

委員會最後建議，應定電費的收費應有上限後，終於完成初審。

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