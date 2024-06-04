《台中》國土計畫法說明會 民提議設示範區

農業局在東勢區農會果菜市場會議室舉辦「國土計畫法」說明會，吸引大批民眾參與。（議員吳振嘉提供）

2024/06/04 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕農業局應市議員吳振嘉要求，昨至東勢區農會果菜市場會議室舉辦「國土計畫法」說明會，現場滿座，許多民眾因不了解國土計畫法而產生疑慮；農業局表示，農友可透過市府一五八系統查詢農地屬性（如農三，為山坡地），就可對應國土計畫法的管制，勿需過度擔心，針對民眾反映將於六月底送交中央參考，讓土地規劃更完善。

曾任九二一國家重大災難整治示範區顧問的陳孟達指出，國土計畫法貿然實施，受害最大的將是弱勢的農民，強調不應只有限制、罰款，應有輔導、回饋及配套措施，建議市府比照雲林縣政府，暫緩將國土功能分區圖送交中央，以期中央暫緩實施。

他並指出，中央相關的使用規範不明，將導致地方政府與民眾無所適從，日後第一線的地方公務員將深受困擾，建議行政院應要求與國土計畫法相關的林務署、國產署、水保署、原民署等單位，在六個月內研擬能具體落實國土計畫法核心目標措施，並於一年內在全台灣北、中、南、東設置觀摩示範區，兩年後再實施國土計畫法。

建議訂定補償、獎勵

前台中縣政府農業局長趙令熙表示，基於國土的功能分區及其分類而受到禁止或限制其他使用，是政府強加於各個土地所有權人的事項，對於配合政府永續發展的民眾應比照造林獎勵金等方式給予合理的補償或獎勵，而非嚴懲重罰，希望在還沒訂定合理的補償和獎勵方式前應暫緩公布施行。

他並建議刪除提撥罰鍰作為民眾檢舉獎勵金，因為科技發達，以航照圖比照變異點，非常容易發現任何一宗土地違規或違法使用的情形，不應再設檢舉獎金，造成民眾的紛爭、猜忌或對立。

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