《台中》星宇台中首航 包機飛日本高松

星宇航空台中至日本高松航線啟航！星宇航空在台中機場舉辦首航聯合剪綵儀式。（記者歐素美攝）

2024/04/01 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕星宇航空昨正式啟航台中航線！首波航點包括日本高松、澳門及越南峴港。首班日本高松航線一早從台中機場出發，星宇航空特別舉辦首航聯合剪綵儀式。

虎航7月增台中飛東京、名古屋、釜山

台中市長盧秀燕表示，台中機場已有七條定期航線、五條不定期包機，共十二條航線，恢復至疫情前九成，虎航也確定今年七月增加台中到日本東京、名古屋及韓國釜山三條航線，七月台中機場航線將超越疫情前，讓國內外旅客出入更方便，並促進中部觀光及經濟。

立委蔡其昌表示，疫情過後，台中機場國際航線恢復得很慢，因鄉親喜歡去日本，去年底他向星宇航空爭取台中機場飛日本沖繩、札幌、東京及大阪四條航線，獲星宇及民航局支持，惜因四機場地勤服務量能無法配合，無法立即達成，星宇航空才先飛高松直航包機，未來希望不只是包機而是定點航班，也希望年底前可陸續開通沖繩、札幌、東京及大阪等航線。

星宇航空董事長張國煒表示，台中機場是星宇航空在台灣第二個據點，目前桃園、高雄機場運量飽和，是台中機場發展的好機會，台中機場應發展為桃園的備用機場及衛星機場。

因張國煒只能駕駛A350大型寬體客機，台中機場目前只能容納二百人左右的中小型飛機，昨日首航他並未親自駕機飛往高松。台中航空站主任張瑞澍表示，台中機場有二○四○計畫，未來陽西區整體性開放，即可滿足寬體飛機停靠。

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