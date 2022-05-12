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    台中綠美圖上梁 硬體結構年底完成

    全台首座美術館與圖書館雙館共構「台中綠美圖」昨舉行盛大的上梁典禮。（記者蔡淑媛攝）

    全台首座美術館與圖書館雙館共構「台中綠美圖」昨舉行盛大的上梁典禮。（記者蔡淑媛攝）

    2022/05/12 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台首座美術館與圖書館雙館共構「台中綠美圖」昨天舉行盛大的上梁典禮，斥資三十二億元打造，歷經三任市長規畫、四次流標，二○一九年開工，目前硬體結構工程進度完成五十％，預計年底完成後進行內部裝修，二○二五年開幕試營運。

    斥資32億 預計2025年開幕試營運

    盧秀燕參加上梁典禮，會中綠美圖設計者、日本普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛建築師，錄製影片祝福，也邀請一、二百名來賓見證，市府找來空拍機並全程直播，不過天公不作美，下起滂沱大雨，幸上香及上梁儀式時大雨驟停。隨著市長大選靠近，盧秀燕近期忙開工、開幕，會後媒體聯訪也強調未來綠美圖會是欣賞藝術、享受閱讀、參與文化的天堂，但時下的疫情或選舉議題一概不回應。

    美術館與圖書館共構 全台首座

    綠美圖在二○一九年九月十六日開工，為地下二層、地上七層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積高達五萬八千平方公尺，基地面積約二．六公頃，預計今年底完成整個硬體結構，明年起進行龐大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

    市議員陳淑華指出，綠美圖在前市長胡志強任內辦國際競圖、前市長林佳龍任內確認細部設計並進行發包，位在水湳智慧城的綠美圖原為「台中城市文化館」並競圖，最後由妹島和世與西澤立衛獲得競圖首獎，雖在確認細部設計與發包過程，因工法、造價遭遇困難，但從未放棄，考量水湳經貿園區的需求與發展，結合低碳、美術、圖書，重新定位台中綠美圖。

    台中市民進黨團總召江肇國也說，綠美圖是市民殷殷期盼的重大建設，市府在二○一九年開工時即承諾將在今年完工，適逢選舉年可以理解市府忙於市政宣傳，其實總體的建築也還要再等到三年半後才能夠實際開館營運，期盼這項值得台中、全台灣期待的重大建築指標，不會只是選舉年的口號和支票。

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