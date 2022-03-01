（台中）東勢茂谷柑庫存多 陳吉仲助行銷

農委會主委陳吉仲（左三）南下台中東勢明正里，協助促銷茂谷柑。（記者歐素美攝）

2022/03/01 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區明正里茂谷柑年後採收，目前庫存約一千多萬台斤，農委會主委陳吉仲昨到場與農友座談，台中市農業局長蔡精強希望中央補助七十％經費，免費供應台中市學校午餐約三百到五百公噸，加強促銷；陳吉仲允諾將全力協助，農委會並當場認購一萬箱十台斤的茂谷柑，立院副院長蔡其昌也認購兩百箱，下週二並將在立法院舉辦大型促銷活動。

年後採收 庫存一千萬餘台斤

東勢區明正里長盧永基表示，明正里的茂谷柑因品質好常遭冒名販售，另目前庫存量約四十％，相當一千多萬台斤，生產成本也提高，希望農委會補助資材等，國內通路也請農委會、立法院及農業協助行銷。

陳吉仲表示，禁止仿冒的最好方式就是做產銷履歷，農委會會給予農友每公頃一萬五千元的獎勵及人力補助等；也希望建立制度，打破以往過完年因節慶需求減少，茂谷柑價格就下跌的印象，農委會將全力辦好行銷工作，並負責相關經費。

提高外銷獎勵金與加工補助

針對疫情造成船期受阻及船運成本提高，農委會將外銷獎勵金提高一倍，從每公斤兩元提高至四元，實施至五月底，並會找新加坡等東南亞國家，協助全力外銷。

陳吉仲說，內銷外銷都做了，加工也可以立刻啟動二加二，四元的加工補助，農委會將協助尋找加工廠，全面啟動讓茂谷柑的產銷更好；因茂谷柑可以儲放，只要農民採收、集貨、包裝、冷鏈，行銷沒有問題，農委會很樂意協助。

市府爭取補助供應學生午餐

台中市農業局長蔡精強表示，明正里茂谷柑九十％外銷中國，外銷補助希望能比照東南亞提高至每公斤八元，否則外銷困難；另學生午餐也是可以開發的通路，希望中央補助七十％，市府配合卅％，免費供應三百至五百公噸給台中市學生午餐食用。

陳吉仲表示，茂谷柑供應學生午餐可結合食農教育，長期辦理，農委會全力配合；提高外銷中國補助，重點不是補助，而是不希望產品倚賴單一市場，否則將來處理會更麻煩；蔡其昌、立委江啟臣及楊瓊瓔到場關心，也建議並支持透過國防部及學校，加強促銷茂谷柑。

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