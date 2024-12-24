台中霧峰五福社區20公頃花海盛開超美

台中霧峰五福社區休耕農田撒下百日草種子，近日開出五顏六色的花海相當漂亮。（記者陳建志攝）

2024/12/24 08:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰五福社區後溪底福德祠附近，約20公頃的農田，今年二期稻作收割前，農民在霧峰區農會提供種子下，撒下百日草、波斯菊、蕎麥、油菜花的種子，近來已經長成一大片的花海，除了粉紅色的蕎麥花隨風搖曳，還有五顏六色的百日草和波斯菊，一大片的花海相當漂亮，預計花期可到明年1月中，歡迎民眾來賞花。

霧峰區農會理事黃炳南表示，霧峰五福路468巷後溪底福德祠附近的農田，今年10月底就進行二期稻收割，收割前農會並先提供種子，讓農民在稻田裡撒下百日草、波斯菊、蕎麥、油菜花的種子。

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霧峰稻米產銷班第九班班長胡坤熹表示，10月底的康芮颱風侵襲霧峰，造成霧峰許多香米倒伏，五福社區的香米雖較早收割沒有受到影響，不過因颱風後田裡浸水，造成不少之前撒下的油菜花和蕎麥的種子受影響，其中又以油菜花受影響最嚴重，幾乎都死掉，所幸百日草、波斯菊都不受影響。

霧峰農會推廣部主任盧泰吉表示，今年在後溪底福德祠附近的農田，約20公頃的範圍提供農民種子營造花海，近日，已經開出一大片粉紅色的蕎麥花，在陽光下粉紅色的花朵隨風搖曳相當漂亮，另外還有顏色鮮豔的百日草和波斯菊，都開出美麗的花海，預計明年1月中一期稻作整地前，都是適合賞花的時間。

一位林姓民眾，近日從朋友臉書看到這裡有美麗的花海，特地到場賞花，看到五顏六色盛開的百日草，還有一大片粉紅色的蕎麥花，稱讚真的是超美的。

台中霧峰五福社區休耕農田撒下蕎麥種子，近日一大片粉紅色的花朵隨風搖曳，彷彿粉紅色的花海。（記者陳建志攝）

台中霧峰五福社區休耕農田撒下百日草種子，近日開出五顏六色的花海相當漂亮。（記者陳建志攝）

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