雲梯車救援畫面曝！全聯台中倉儲大火釀3死 仍有4人失聯

消防人員救援頂樓民眾。（記者廖耀東攝）

2024/12/19 17:21

首次上稿：16:36

更新時間：17:25

〔記者張軒哲、張瑞楨、歐素美、黃旭磊／台中報導〕台中市大肚沙田路二段尚未完工啟用的全聯超市倉儲，今天下午1時24分許傳出大火，濃煙遠從台中和彰化交界處就能看到，稍早火勢已控制住；根據台中市消防局統計，這場倉儲大火救出19人，3人死亡，仍有4人失聯，消防人員持續在火場逐層搜救。

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全聯超市位在台中市大肚區沙田路的倉儲工廠正在進行施工，下午1點24分發生火警，濃煙直竄天際，非常嚇人，台中市消防局第一時間以搜救為主，一名45歲員工稍早從3樓跳下喪失生命徵象，送沙鹿光田醫院急救仍回天乏術。

此外，有3人被送往梧棲童綜合醫院救治，所幸3人皆意識清楚；下午清查火場，發現2人無生命跡象，送往童綜合醫院救治後宣告不治。

台中市長盧秀燕案發後趕往現場，她表示當時有20至30人施工，案發後火勢猛烈眾人紛紛四處避難，受困地點包括樓頂，陽台等位置，消防局陸續救出19人，一開始掌握6至8人失聯，後來找到2人（1男1女）已無生命跡象（醫院傍晚宣告死亡），目前仍至少有4人失聯。

附近民眾說，看到火警員工逃出避難，趕緊要他們到家裡騎樓坐，提供熱水跟廁所。

消防人員救援頂樓民眾。（記者廖耀東攝）

全聯員工在現場關心受困同事。（記者廖耀東攝）

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