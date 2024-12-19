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    全聯台中大肚倉儲大火5人送童綜合醫院救治 2死3傷

    大肚全聯大火，1名男性傷患送到童綜合醫院，看起來意識清楚。（記者歐素美攝）

    大肚全聯大火，1名男性傷患送到童綜合醫院，看起來意識清楚。（記者歐素美攝）

    2024/12/19 17:28

    首次上稿：15:57
    更新時間：17:28（新增2傷者宣告不治）

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大肚區施工中的全聯倉儲中心，今天下午發生大火，疑20餘人受困，目前在3樓陽台5人皆救出，其中3人被送往梧棲童綜合醫院，3人皆意識清楚，疑吸入過多濃煙，目前檢查治療中；下午清查火場，發現2人無生命跡象，同樣送往童綜合醫院救治。

    目前童綜合醫院的救護車還在火場現場待命等候救援。其中，14：56分，51歲李男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中；14：58分，27歲江男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中；15:25分，45歲許男被送到童綜合醫院急診室，看起來意識清楚，也是疑似吸入過多濃煙。目前在檢傷治療中。

    下午4:30及4:52左右，沒有呼吸心跳的一名男性及一名女性，先後被送到童綜合醫院急救，但仍宣告不治。

    現場另有兩名工人自行到童綜合醫院就醫，其中一名許姓男子表示，他當時正在2樓油漆，見濃煙從地下室冒出來，心裏很害怕，就趕緊往1樓逃命；另一名工人說，他原本在3樓工作，也是看到濃煙上來就趕快往1樓外逃生。他表示，在工地工作幾十年，從來沒有遇過這麼大的災難，真的是死裡逃生。

    全聯台中大肚倉儲大火，一名男性被發現時已沒有呼吸心跳，緊急送往童綜合醫院急救仍宣告不治。（記者歐素美攝）

    全聯台中大肚倉儲大火，一名男性被發現時已沒有呼吸心跳，緊急送往童綜合醫院急救仍宣告不治。（記者歐素美攝）

    一名女性被發現時已沒有呼吸心跳，被送往童綜合醫院急救仍宣告不治。（記者歐素美攝）

    一名女性被發現時已沒有呼吸心跳，被送往童綜合醫院急救仍宣告不治。（記者歐素美攝）

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