國際會展中心明年營運 台中世貿中心何去何從?

台中世貿中心（圖）將面對台中國際會展中心明年營運後的挑戰。（記者蘇金鳳攝）

2024/12/19 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市水湳經貿園區內的台中國際會展中心預計明年完工並在10月營運，過去肩負著展覽重任、位在台中工業區的台中世貿中心何去何從？引發眾多議員的關切。而市府與台中世貿中心的合約今年底將到期，都認為明年台中國際會展中心既然要重新營運，且台中世貿中心功能不彰，建議市府釋出給地方民眾使用，做為活動中心及長青樂齡教室。

經發局長張峯源表示，台中世貿中心還有盈餘，而且還是有不同展覽需求，將續約；台中世貿中心總經理陳弘岳表示，台中世貿中心目前仍有舉辦小型展覽，而教室則仍有開放租承辦活動，功能仍存在。

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位在水湳的台中國際會展中心明年完工並且預計10月營運，可提供可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳；而位在台中工業區的台中世貿中心則有250個攤位。

市議員林祈烽表示，既然年底台中世貿中心跟市府的合約將期滿，建議市府就不要再續約，將空間釋出來給當地使用，像展覽館，他發現展出的機率並不高，他一直希望台中市有一個室內的五人制足球場，該展覽館就很適合，而當地居民很需要有長青樂齡的教室，其工商會館就可提供給市民使用。

市議員陳淑華則表示，既然台中國際會議中心明年就要營運，現有的台中世貿中心功能性就降低，而台中世貿中心就在台中工業區旁，也臨近中科，建議可釋出做為勞工的服務中心，就近服務工業區內的勞工。

市議員張廖乃綸表示，不管市府要不要跟台中世貿中心續約，希望台中世貿中心需騰出部份教室給當地里民使用，作為樂齡長青的活動，而當地並無活動中心，過去給廠商進行的展覽館也應該釋出給居民作為活動中心。

市議員楊大鋐則認為，台中世貿中心功能已不彰，應該釋出空間，作為托嬰中心或地方活動的場所。

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