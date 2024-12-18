太強了！中市永隆國小「特色服裝走秀」 地方媽媽做出101大樓

台中大里永隆國小今天舉辦「國際教育日」，一年級的吳現棠（中）和媽媽吳宛庭（右）開心台灣隊奪冠，合力做出101大樓。（記者陳建志攝）

2024/12/18 20:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里永隆國小今天舉辦「國際教育日」活動，並安排「多元文化服裝走秀」，小朋友穿著代表台灣特色的創意服裝，有人裝扮成三太子、也有人成了爌肉飯，更有媽媽因台灣隊在12強奪冠，花3天利用紙箱做了101大樓，希望讓更多人看到台灣的美好。

大里永隆國小為讓學生體驗不同國家的文化魅力，並培養團隊合作與創意思維，舉辦「國際教育日」活動，活動以「Fantastic Day」為主題，永隆國小教務主任黎娟娟表示，學校邀請中興大學的外籍生來做服裝的走秀，並擔任英文闖關的關主，小朋友則是透過走秀介紹台灣的美食、信仰等文化，促成文化的交流。另外並安排「密室逃脫拯救挑戰」，小朋友為了救出被外星人擄走的張永志校長，必須合作闖關並解開以世界地理文化、永隆校園環境和語言知識為主題的英文關卡謎題，過程既緊張又有趣，不僅激發解決問題、活用雙語的能力，也增進了與同學間的默契與合作。

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在「多元文化服裝走秀」中，家長和小朋友都挖空心思裝扮，有人扮成珍珠奶茶、爌肉飯、東泉辣椒醬、鼎泰豐師傅、台灣黑熊、石虎、舞獅，還有人扮三太子、土地公、財神爺，校長張永志也扮成貓頭鷹博士和小朋友同樂。

一年級的吳現棠在媽媽吳宛庭帶領下，兩人合力花了3天的時間，利用廢紙箱製作出101大樓，上面還寫上「TEAM TAIWAN Champion」，媽媽說這次世界棒球12強台灣隊拿到冠軍讓人很興奮，希望透過這次的創作，可以讓更多人看見台灣的美好、台灣的驕傲，也讓大家認識珍奶、鳳梨酥、雞排等台中美食。

潘閔巽今天則是扮成帥氣的三太子，他說因為阿公是三太子的乩童，曾經看過他起乩，覺得很帥氣，因此特別扮成三太子；郭辰霖則是扮成土地公，他說初一、十五常和爸媽去土地公廟拜拜，覺得土地公很能代表台灣的傳統信仰；鄭瑾鎂則是利用紙箱，將自己扮成「爌肉飯」，她說自己和家人都喜歡吃爌肉飯，覺得是台灣美食、小吃的代表。

台中大里永隆國小今天舉辦「國際教育日」，在「多元文化服裝走秀」中，小朋友和家長挖空心思裝扮。（記者陳建志攝）

台中大里永隆國小今天舉辦「國際教育日」，小朋友裝扮成代表台灣文化的三太子（中）、土地公（右）、爌肉飯（左）。（記者陳建志攝）

台中大里永隆國小今天舉辦「國際教育日」，來自中興大學的外籍生，以英文帶領學生闖關。（記者陳建志攝）

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