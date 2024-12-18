水湳再生水計畫正式供水 中部再生水供應科學園區第一案

水湳再生水計畫今年10月正式供水給中科台中園區，中科管理局許茂新局長（左3）稱讚友達等三家公司善盡企業社會責任。（記者陳建志攝）

2024/12/18 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕為因應氣候變遷導致的水資源危機，國科會中部科學園區管理局配合水湳再生水計畫，將公共污水處理廠的放流水回收利用，成為穩定的工業用水來源，已在今年10月正式供水，成為中部再生水供應科學園區第一案，初期每天供水1萬噸，提供友達光電、亞東氣體及聯豐精密3家公司使用，未來最多每天可供水1.5萬噸，為區域產業與社會永續發展提供了新的解決方案。

中科管理局許茂新局長表示，水湳再生水計畫經多年規劃與推動，終於在今年10月正式供水給中科台中園區，中科管理局也配合投資3.46億元，負責區內設施建設與運營，包括再生水配水池、管中加壓系統及全線使用耐腐蝕、高效能的HDPE管材等，確保供水穩定及環境友善，初期每日供水1萬噸，並預留擴展至1.5萬噸的空間。

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許茂新強調，這次是企業主動參與，和其他依環評承諾推動使用再生水的案例不同，以友達光電作為領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密參與，皆屬企業自願採用再生水，其中友達每日用水達9400 CMD（立方米/日），亞東、聯豐則是每天300 CMD（立方米/日），因一度再生水成本約18元，比自來水一度約10至12元高，但是這3家企業還是願意善盡企業的社會責任，真的不容易。

友達光電協理吳慶鴻表示，該案是水資源永續使用的典範案例，能降低枯水期的壓力，讓供水更穩定，並增加企業的韌性，達到政府、民眾、企業的三贏，強調目前友達中科廠每天約有3分之1的用水是使用再生水，且製程用水再回收達95%。

中科管理局許茂新局長表示，未來將繼續配合其他再生水項目，包括福田及烏日水資源回收中心的建設供應台中園區二期擴建計畫等，推動園區內相關配套措施，以進一步提升供水量及服務範圍，支持園區永續發展，其中台中擴建及后里等園區將持續推動使用再生水，由區外水資源中心供應將達12.5萬CMD以上及園區內自產2萬CMD再生水的目標。

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