不只巨蛋延期完工 台中足球園區也延宕

台中市足球運動休閒園區原預計2025年底完工，也將延至後年6月。（市府提供）

2024/12/17 21:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不只台中巨蛋工程延宕！台中市足球運動休閒園區預計明（2025）年底完工，議員江肇國今議會質詢建設局是否有信心如期完工，才發現竟延遲半年完工，抨擊市長盧秀燕大餅一直畫，執行率這麼低，還要一直騙，盧秀燕則回應，這幾年物料上漲，中央到各縣市工程都有這樣情形，只要在合理範圍內都能接受。

江肇國指出，台中足球園區原本承諾明年底完工，如今卻傳出工程進度落後，工程除追加預算，完工日期一再延後，市府卻始終以原物料價格上漲等理由搪塞，盧秀燕市長以法定期間避重就輕。

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江肇國說，從台中巨蛋的追加預算、延宕工期，到現在足球園區的完工跳票，市府幾乎每一項重大工程都在遲延，怒批市府到底有沒有能力完成這些計畫，不要只會騙議會、騙市民，市長必須講清楚。

建設局長陳大田表示，足球園區因新增需求，要辦理物料擴充、追加預算，加上預留後續擴充，原訂完工期是明年底，現在是2026年6月，含後續擴充工期，也會努力提早完工。

運動局表示，園區於去年4月辦理動土典禮，目前為施工階段，目前並同步辦理委託營運事宜，規劃設置一座符合國際賽制11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場，及5人制人工草皮足球場。

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