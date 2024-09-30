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    工程會訂「羅廷瑋條款」 民代禁擔任政府機關採購評選委員

    國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，質疑公然介入政府採購案。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，質疑公然介入政府採購案。（資料照）

    2024/09/30 06:37

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，質疑公然介入政府採購案。羅廷瑋聲明指出，完全符合工程會相關規定。不過，工程會近日預告「採購評選委員會組織準則」修正草案，增訂機關不得遴選現任各級民意機關民意代表為評選委員，但各級民意機關辦理採購時不在此限。

    民進黨政策會執行長王義川7月爆料，指預算金額500萬元的台中市政府「113年度台中市機動車輛排氣管汙染管理事務計畫」決標公告，台中市立委羅廷瑋赫然名列評選委員名單，已違反規定與利益迴避原則；民進黨台中市議員周永鴻也批評，監督機構直接參與行政執行機構創下惡例。台中市環保局當時回應，無違法，但有改進空間。

    不過，工程會指出，機關遴選採購評選委員，是為促進採購評選作業公平與公正，以避免外界質疑。考量各級民意機關民意代表擔任機關採購案評選委員，有造成行政權限與立法權限二者衝突之虞，因此提出修法。

    根據修正草案，機關遴選採購評選委員會委員，不得遴選現任各級民意機關民意代表。但各級民意機關辦理採購時，不在此限。所稱各級民意機關民意代表，指立法院立法委員、直轄市議會議員、縣（市）議會議員、鄉（鎮、市）民代表會代表及直轄市山地原住民區民代表會代表。

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