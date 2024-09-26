藍白程委會封殺總預算案》 投棄權票 羅廷瑋鞠躬道歉

立法院程序委員會前天針對總預算案進行表決，國民黨立委羅廷瑋投下棄權票费發支持者不滿，羅昨出面鞠躬道歉。（記者林欣漢攝）

2024/09/26 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋前天在立法院程序委員會針對總預算案「暫緩列案」投下棄權票，引發黨內與支持者不滿。羅昨天出面鞠躬道歉，指自己因遭到綠營霸凌，做出後悔至極的錯誤決定，「未來面對攻擊絕不退縮，做一個勇敢的國民黨立委」。民進黨團幹事長吳思瑤則說，羅曾一度燃起的道德勇氣，最終還是被黨的要求與束縛壓垮。

稱遭綠營霸凌 做出後悔的錯誤決定

羅廷瑋提出四個反省，除了向所有的支持者和黨團同志致歉，也承諾不會再犯同樣的錯誤，並對於違反黨團立場，投棄權票一事向黨團自請處分，今後會勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮。

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事發後，羅廷瑋臉書被灌爆，甚至被譏政治生命已結束，國民黨團總召傅崐萁及立委羅智強當天即建議羅廷瑋道歉止血，羅欣然接受。羅昨也在黨團大會致歉，傅崐萁認為羅是新科立委，可能一時承受不住壓力，走過去捧捏羅的臉安慰他，表示已多次勸戒他，大家都會陪他挺過來，不要那麼脆弱。

綠：勿千錯萬錯都是民進黨的錯

對此事件，吳思瑤表示，她相信羅廷瑋在程序委員會之所以選擇棄權，是受到民意對他的深深呼喚，但也許受到國民黨內部更大的壓力，遺憾民意壓力仍不敵黨意壓力，他曾一度燃起的道德勇氣，最終還是被黨的要求與束縛壓垮。

吳思瑤表示，羅廷瑋把棄權票的決定錯誤，歸咎於民進黨對他的壓力，非常不負責任。她認為，作為一個政治工作者，這樣的說法欠缺成熟，國民黨不要千錯萬錯都是民進黨的錯，作為民選立委對自己的政策表態，意見表達都要負起最終的責任。

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