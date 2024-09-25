羅廷瑋為跑票道歉仍挨轟！林國成、黃國昌出面緩頰

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2024/09/25 14:53

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院藍白黨團昨在程序委員會聯手退回明年度中央政府預算案，國民黨立委羅廷瑋臨時棄權、未投票，引發藍白支持者批評，雖然羅於今（25）日清晨發文致歉；民眾黨台中市黨部主委江和樹仍開嗆，別裝了就是怕被罷免。對此，民眾黨立委林國成也說，羅廷瑋並非故意，但思慮不周；民眾黨黨團總召黃國昌則緩頰，不影響藍白合作。

立法院昨召開程序委員會，藍白兩黨團在立法院程序委員會聯手退回明年度中央政府預算案，但在投票表決時，羅廷瑋未舉手「棄權」，引發藍白支持者不滿。江和樹更發文坦言，羅廷瑋投下棄權票，真的讓他很心寒。羅廷瑋雖然在今日上午於臉書發文致歉，江和樹仍不滿開嗆，「別裝了，你就是怕被罷免而已。」

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針對羅廷瑋棄權是否會影響藍白兩黨合作？黃國昌今日受訪時說，「不會啦，羅廷瑋也發表了道歉聲明。」對於羅所面對的壓力、展現出來的懊惱，自己非常能夠理解。民眾黨團會繼續執行柯文哲主席交付的任務，原則上，重要事情「團進團出」的立場不會改變。

林國成則表示，江和樹反映地方聲音是理所當然，羅廷瑋並非故意，但思慮不周是事實，因為這是藍白聯合行動，地方支持者非常生氣，但還是會化解，錯了就錯了，也不要硬凹，小草雖失望，但還沒到絕望」，畢竟這就是兩黨間的行動，結果卻不舉手，小草心裡當然不舒服。

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