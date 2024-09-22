為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    黃國昌台中聲援柯文哲！要賴清德想昔綠前輩諷「有證據就請你起訴」

    黃國昌說民眾黨非一人政黨。（記者蘇金鳳攝）

    黃國昌說民眾黨非一人政黨。（記者蘇金鳳攝）

    2024/09/22 20:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨今晚在台中市舉行「為司法正義站出來」街講活動，立委黃國昌上台受訪前表示，他希望賴清德總統不要忘了他自己過去的初衷，過去賴清德面對民主進步黨的前輩遭到羈押的時候，賴清德那個時候是大義凜然說「有證據就請你起訴」，為什麼要押人取供？他把這一番話，原封不動送還給賴清德。

    今天晚上1千多名小草不畏下雨，聚集在南區醒修宮，黃國昌表示，今天非常感謝台中這邊非常多黨公職一起站出來，辦了這個戶外的開講，大家都是進行盡心盡力，不僅僅在聲援主席柯文哲及個人在司法程序上的清白，更重要的是要為了台灣的公平正義而站出來，今天下著雨，看到這麼多台中的鄉親還是這麼熱情的站出來，非常的感謝及感動。

    此外，對於蔡壁如說民眾黨不能說是一人政黨，黃國昌表示，對於台灣民眾黨來講，一群人要一起走了才會有，這是柯文哲每天都在告誡所有的黨員；民眾黨在柯文哲的領導之下，台灣民眾黨這個隊伍已經越來越龐大，腳步也越來越堅定，台灣民眾黨從來不會，未來也不會是一人政黨。

    今天的街講活動，有立委黃國昌、林國成、麥玉珍、台中市顧問蔡壁如、台中市黨部主委江和樹、市議員陳清龍等。

    1千多名小草齊聚台中市醒修宮聲援柯文哲。（記者蘇金鳳攝）

    1千多名小草齊聚台中市醒修宮聲援柯文哲。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播