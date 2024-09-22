黃國昌台中聲援柯文哲！要賴清德想昔綠前輩諷「有證據就請你起訴」

黃國昌說民眾黨非一人政黨。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/22 20:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨今晚在台中市舉行「為司法正義站出來」街講活動，立委黃國昌上台受訪前表示，他希望賴清德總統不要忘了他自己過去的初衷，過去賴清德面對民主進步黨的前輩遭到羈押的時候，賴清德那個時候是大義凜然說「有證據就請你起訴」，為什麼要押人取供？他把這一番話，原封不動送還給賴清德。

今天晚上1千多名小草不畏下雨，聚集在南區醒修宮，黃國昌表示，今天非常感謝台中這邊非常多黨公職一起站出來，辦了這個戶外的開講，大家都是進行盡心盡力，不僅僅在聲援主席柯文哲及個人在司法程序上的清白，更重要的是要為了台灣的公平正義而站出來，今天下著雨，看到這麼多台中的鄉親還是這麼熱情的站出來，非常的感謝及感動。

請繼續往下閱讀...

此外，對於蔡壁如說民眾黨不能說是一人政黨，黃國昌表示，對於台灣民眾黨來講，一群人要一起走了才會有，這是柯文哲每天都在告誡所有的黨員；民眾黨在柯文哲的領導之下，台灣民眾黨這個隊伍已經越來越龐大，腳步也越來越堅定，台灣民眾黨從來不會，未來也不會是一人政黨。

今天的街講活動，有立委黃國昌、林國成、麥玉珍、台中市顧問蔡壁如、台中市黨部主委江和樹、市議員陳清龍等。

1千多名小草齊聚台中市醒修宮聲援柯文哲。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法