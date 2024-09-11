台中南屯不二月餅日排300號 紅線違停嚴重、警開出7張罰單

警方在不二糕餅店外取締紅線違停。（記者黃旭磊攝）

2024/09/11 16:18

〔記者黃旭磊／台中報導〕彰化市不二坊因排隊購買蛋黃酥亂象引發爭議，彰化市長林世賢在5日收到恐嚇信稱買不到要隨機殺人，警方介入調查，而家族在台中南屯開設不二糕餅，有民眾拍下人龍從向上路三段延伸至永春東七路數公里畫面，呼籲「不要來了，也買不到」，轄區警方已開出7件紅線、併排違停罰單。

「各位觀眾，向上路左轉啦，要來排的要確欸」，下週二（17日）就是中秋節，民眾在「脆」（threads）貼出影片呈現不二糕餅門口排隊人龍，從永春東七路延伸到向上路現狀，引起上百則留言回應，由於店家是彰化不二坊家族經營，據傳有家族共享祖傳秘方引發熱潮，遭民眾檢舉路口違停嚴重。

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台中市第四警分局表示，9月1日起7度接獲民眾檢舉違規停車，到場舉發7件在紅線及併排違停，包括德系黑色休旅車及瑞典進口房車都被開單，員警在店家營業時段會指派線上巡邏警力前往稽查取締，避免民眾因購買月餅衍生違停交通，也呼籲遵守排隊秩序。

現場排隊民眾指出，最早約凌晨5點開始排隊、大約晚上6點結束，排隊採發號碼牌、約3百號，未拿到號碼牌的人不一定買的到，而領號碼牌者在店家周邊排隊，店家有指派工作人員現場維持秩序。

有消費者抱怨現場出現不少黃牛和代購，休假專程排隊送親友，9日號碼牌發到320號 ，下午2點已排到258號，1年比排得1年辛苦 ，1個人只能限購36顆蛋黃酥，傍晚5點半左右才買到呼籲「吃得人要很感動。」

也有消費者批評說，太扯了平常完全沒人，口感根本過譽，南屯在地人完全不會買，大部分都是外地人跟風排隊的。

排隊人龍從永春東七路延伸到向上路。（記者黃旭磊攝）

警方在秋節前開出7件紅線、併排違停罰單。（記者黃旭磊攝）

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