智慧監視系統及時發現 梧棲岸巡人員火速營救落海女子

海巡人員將落海女子救上岸送醫。（民眾提供）

2024/09/11 09:41

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員使用「智慧型港區監視系統」巡查港區，昨天下午發現發現有一女子落海，海巡人員見狀後立即下水救援，並成功將女子救援上岸，所幸女子意識清楚，經台中港消防隊防風林消防分隊送往梧棲童綜合醫院就醫，成功挽救寶貴性命。

9月10日下午1點多，第三岸巡隊梧棲安檢所人員使用「智慧型港區監視系統」巡查港區時，於梧棲漁港漁船加油區旁發現有一女子於港區徘徊後徑自往港區跳下，海巡人員見狀後，立即攜帶救生裝備以最快速度前往落水地點，因港區水域環境較為安全，海巡人員即穿著救生衣並攜帶相關救生裝備下水救援，成功將該落海女子拖帶上岸，該女子救援上岸後，經初步檢視無明顯外傷且意識清楚，後續由防風林消防分隊送往醫院診治。本次海巡人員運用科技裝備即時發現落海民眾，成功挽救一條寶貴性命，再次凸顯科技裝備與人力成功結合，未來，海巡將更精進擴展各項科技裝備，以提升勤（任）務效能。

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第三岸巡隊在此呼籲，民眾於港區、岸際若有需要協助之處，海巡署當全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若須協助可撥打海巡118服務專線。

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