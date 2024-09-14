北屯同榮東路 試辦變電箱下地

台中市建設局在北屯的同榮東路與崇德十九路口試辦變電箱下地。（台中市建設局提供）

2024/09/14 05:30

記者蘇金鳳／專題報導

台中市目前人行道長度二○六三公里，老舊人行道已有逐步改善，但仍遭質疑不少人行道還是充斥著電箱、路樹擋道；建設局表示，為徹底解決電箱阻礙問題，中市率六都之先與台電公司合作，選擇在北屯的同榮東路與崇德十九路口試辦變電箱下地，後續再依試辦結果研議評估推動；至於路樹檔路已展開盤點，展開人行道寬度的改善。

此外，建設局長陳大田則表示，已爭取到中央永續提升行人安全計劃的補助，今年已有二十四案通過，獲五．四六億元的補助，人行道的改善會納人此一計畫，全國各縣市台中市是爭取最多的。

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台中市人行道長度從去年的一九三一公里，至今已達二○六三公里，陳大田表示，對於新建人行道採路樹與人行道共融精神，二米以上人行道才種植路樹；對寬度不夠且有種植路樹的人行道，已展開盤點，一米半以下寬度的人行道採拓寬或是將路樹移植，而未來只要是新建的道路在二米寬以上才種樹，寬度在二至三米之間就種植中低的喬木，不會有浮根的問題。

台中市對舊人行道的空間改善方式有三，陳大田表示，分別讓箱體變小、集中在公共設施中及讓箱體地下化，已與台電試辦，在北屯區同榮東路與崇德十九路口試辦將變電箱下地。

但台中市有許多道路無法設置人行道，陳大田表示，就是採取標線化，如逢甲夜市福星路就是，截至目前，標線型人行道設置一七三條，約二十公里。

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