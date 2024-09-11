男子貪小便宜不繳停車費 豐原警循線攔查發現車牌竟是偽造

王男重機停放停車場未繳費即從縫隙（右上角）駛離。（民眾提供）

2024/09/11 08:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名王姓男子日前騎乘大型重機至豐原區中正路停車場停放，未將37個小時的停車費結清，即從停車場旁缺口駛離，停車場管理員調閱監視器發現立即報警，警方獲報追查發現，王男重機車牌因嚴重超速遭吊扣，竟懸掛偽造車牌，全案除了造成停車場損失部分依詐欺罪函送外，更被依偽造特種文書罪送辦，並依道路交通管理處罰條例開罰3600至18000元。

豐原警分局豐原派出所於8月底時接獲停車場管理員報案，有大型重機停放停車場未完成繳費即駛離，致停車場損失1480元。警方受理後展開追查，發現該輛大型重機牌照仍處於「吊扣」狀態。

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9月3日早上7時許，員警巡邏行經豐原區豐原大道一段與三和路口時，見王姓男子（23歲）正騎乘該輛「已被吊牌」的大型重機在路上行駛，隨即將其攔下，查證其身分與車籍，王男坦承原先牌照因日前嚴重超速關係遭吊扣，為了能繼續行駛於道路上，才會在網路上購買假車牌，並懸掛偽造車牌上路。

警方詢後除依詐欺罪函送外，並依行使偽造特種文書罪移送台中地檢偵辦，以及按道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款依法告發，可處3600元至1萬800元罰鍰。

警方巡邏發現王男騎偽造車牌的重機，尾隨攔下偵辦。（民眾提供）

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