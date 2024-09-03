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台中市政會議通過明年度總預算 中捷藍線編88億可望動工

台中市政會議通過明年度總預算，盧秀燕宣布中捷藍線明年啟動。（記者蘇孟娟攝）

台中市政會議通過明年度總預算，盧秀燕宣布中捷藍線明年啟動。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/03 18:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政會議今天通過明年度總預算，歲入1814億，歲出1908億元，預算支出較今年度增加約135億元，市長盧秀燕宣布明年度有重大交通建設支出，編列台中捷運藍線動工相關預算88億元最引關注。交通局長葉昭甫說，藍線不會全線同步動工，降低台灣大道交通衝擊，會先啟建龍井機廠，預計明年下半年動工，主要路線力拚在市長任內動工。

台中市政會議今天通過台中市明年度總預算，歲入1814億3050萬餘元，歲出1908億1030萬餘元，歲入歲出短差93.79億，將以賒借弭平。

盧秀燕指出，因台中市人口增加及有新增市政項目或重大建設付款高峰期，明年預算支出比今年增加135億餘元，其中有88．63億元推動捷運藍線動工及成立捷運工程局等。

中捷藍線綜合規劃報告書1月獲行政院通過，計畫總經費1615.14億元，市府明年度首編藍線動工預算引關注，民眾引頸期盼的台中市第2條捷運可望正式啟動建設。

葉昭甫指出，藍線沿線土地徵收費費約130億，分兩年編列，明年度88億餘相關預算中，約有70億用於土地徵收，捷運龍井機廠相關土地多為國有地及台糖用地，且是捷運基礎建設如維修廠、行控中心所在，將列第一波推動，因重大建設工程單價須經公共工程委員會審議通過才能招標，只要工程會通過就能啟動招標事宜，預計預算獲議會通過後，明年上半年啟動土地徵收作業，下半年動工。

藍線自台中港沿台灣大道到東區新建國市場附近，全長24.8公里，台灣大道是台中市最重要交通經濟動脈，葉昭甫指出，捷運工程未來不會全線一次性開工，土木標會分4到5個標案分區動工，減少對台灣大道的交通衝擊；機廠動工後，捷運主線的動工規劃會由龍井機廠為起點，逐步往海線的高架段及往市區的地下段分階段進行，不會先就市區鬧區的路段動工，主線拚在市長任期屆滿前的兩年內動工。

台中捷運藍線明年可望自龍井機廠先動工。（台中市政府提供）

台中捷運藍線明年可望自龍井機廠先動工。（台中市政府提供）

台中市政會議通過明年度總預算。（記者蘇孟娟攝）

台中市政會議通過明年度總預算。（記者蘇孟娟攝）

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